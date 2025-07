El nuevo llamado del alcalde Char al gobierno Petro por la seguridad en Barranquilla: “No vamos a parar”

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, hizo un nuevo llamado al gobierno del presidente Gustavo Petro, por la seguridad no solo en su ciudad sino en todos los rincones del país.

El mandatario de los barranquilleros precisó que han entregado todos los elementos y herramientas que requiere la Policía Nacional junto con la Fiscalía para poder avanzar en materia de seguridad, pero indicó que no ha sido suficiente.

“Nosotros hacemos equipo con la Policía y le entregamos lo que ellos nos solicitan. Barranquilla no baja la guardia, aquí estamos como Alcaldía entregando, pero no es suficiente. La Policía captura bandidos y captura bandidos y a la vuelta de la esquina vuelven y los sueltan y vuelven a delinquir. El llamado no es solamente a la Policía porque hace equipo con nosotros, es a la justicia también, al Gobierno nacional también, que nos acompañen en esto”, dijo Char.