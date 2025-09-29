Suscribirse

Barranquilla

Feminicidio en Barranquilla: hombre asesina a su compañera sentimental. La habría asfixiado con una almohada

El hecho ocurrió en el barrio La Manga, sur de Barranquilla. El presunto agresor fue capturado en Puerto Colombia, Atlántico.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

29 de septiembre de 2025, 12:15 p. m.
Yolanda Estefany Arias Santos, una joven de 25 años de edad fue asesinada por su compañero sentimental.
Yolanda Estefany Arias Santos, una joven de 25 años de edad, fue asesinada por su compañero sentimental. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Los hechos de violencia contra la mujer no cesan en el departamento del Atlántico. Este domingo, 28 de septiembre, se conoció un nuevo caso de feminicidio, donde la víctima es una joven de 25 años de edad y los hechos se registraron en el barrio La Manga, en el sur de Barranquilla.

Se trata de Yolanda Estefany Arias Santos, quien fue hallada por sus familiares con una almohada en su cabeza. Se conoció que vivía desde hace dos años con el presunto feminicida que fue capturado por las autoridades judiciales.

El asesinato de la joven madre de un niño de 9 años de edad sucedió exactamente en la calle 86A número 14 A-41 barrio La Manga, hasta donde llegaron familiares, amigos y conocidos de la víctima para lamentar y rechazar el caso.

“Lo que se dice es que la ahogó con una almohada que le puso en la cabeza y después se fue, pero no se sabe más. Eso es lo que han dicho sus familiares en medio de esta tragedia”, dijo un morador de la zona.

Jairo Samuel Páez Muñoz es el presunto asesino, que fue capturado en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, específicamente, en las playas de Salgar, donde el hombre pretendía acabar con su vida. Ya había escrito una carta, donde aceptaba el crimen y pedía perdón.

Contexto: Cuatro niños intoxicados en Soledad, Atlántico, tras ingerir alimentos, al parecer, vencidos
Jairo Samuel Páez Muñoz tras ser capturado por la Policía de Barranquilla.
Jairo Samuel Páez Muñoz tras ser capturado por la Policía de Barranquilla. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Iris de Jesús Abad Terán, madrastra de la joven, en conversación con El Heraldo, entregó detalles de la captura de este sujeto.

“Él se había dado a la huida en una moto que es de Yolanda, pero la moto tiene GPS, fue así como lo siguieron hasta Salgar. Según entendí, cuando a él (Jairo)lo encuentran, ya había escrito una carta donde estaba pidiendo perdón y confirmando que la había matado”, dijo la mujer.

Al mismo tiempo, Abad Terán dijo que el hombre se lanzó al mar para acabar con su vida, pero el conductor de una lancha lo rescató y fue cuando integrantes de la Policía Metropolitana de Barranquilla lograron capturarlo y judicializarlo.

“El se tiró al mar para ahogarse, para matarse… En ese momento una persona que manejaba una lancha se dio cuenta de lo que pasaba y lo rescató, ahí fue cuando lo cogió la Policía", agregó.

Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla.
Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla. | Foto: A.P.I
Contexto: De México a Europa: las mafias que tienen a Barranquilla en la mira de Interpol

La madrastra de la víctima de feminicidio también dio detalles de cómo encontraron el cuerpo sin vida de la joven de 25 años.

“Me dicen que la asfixió, que le puso una almohada encima, la asfixió y por eso murió. Cuando se dieron cuenta ya había pasado como una hora. Su hermano Jainer, que trabaja en vigilancia, fue el que la encontró. Él llegó como a la hora, porque siempre en la mañana le traía un dedito, dice él, y cuando la fue a llamar la encontró con las almohadas en la cara”, precisó la mujer a El Heraldo.

Se conoció que la mujer fue alcanzada a llevar al Camino La Manga, pero no tenía signos vitales por la gravedad de la asfixia que sufrió. El cuerpo sin vida fue trasladado hasta las instalaciones de Medicina Legal, en el sur de Barranquilla, para la respectiva necropsia.

