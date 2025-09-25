Bogotá
Aliste la sombrilla: este es el pronóstico del clima en Bogotá para el viernes 26 de septiembre
Se espera que la temperatura mínima sea de 10 °C y alcance hasta los 18 °C.
El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) dio a conocer como estará el clima en Bogotá para este viernes, 26 de septiembre.
De acuerdo con la entidad, en horas de la madrugada se prevén que el cielo esté parcialmente nublado; sin embargo, no se descartan lluvias en sectores de Ciudad Bolívar, Usme y San Cristóbal.
Mientras que en la mañana se espera que haya una nubosidad variada con probabilidad de lloviznas ocasionales, especialmente en el sur de la capital, en las localidades de Ciudad Bolívar y Usme.
Durante la tarde se pronostica que la nubosidad aumente de manera considerada y se genere lluvias de ligera intensidad en sectores de Suba, Engativá, Kennedy, Ciudad Bolívar y Usme.
En la noche también se prevén lluvias ocasionales en los lugares mencionados. Se espera que la temperatura mínima sea de 10 °C y alcance hasta los 18 °C.
El Idiger emitió las siguientes recomendaciones ante el pronóstico del clima:
- Estar atento a la información proveniente de los canales oficiales de las entidades distritales como las Juntas de Acción Comunal y Entidades Operativas (Cruz Roja, Bomberos, Defensa Civil, Fuerzas Militares y Policía), sobre condiciones de riesgo que se puedan presentar durante esta temporada.
- Organizar y monitorear los riachuelos o canales cercanos a la comunidad, verificando el cambio de nivel y notificándose bien sea por niveles muy bajos o por niveles muy altos; si vive en zona de ladera, verifique cualquier cambio en el terreno y dé aviso.
- Verificar las capacidades locales en materia de elementos (herramientas) y recurso humano de su comunidad, que pueda servir de apoyo en algún momento para el control de incendios de cobertura vegetal u otra acción asociada.
- Evitar actividades en las que se incluya de una u otra forma el manejo del fuego. Las condiciones secas esperadas asociadas a la estacionalidad, sumadas a una condición de viento fuerte, pueden propagar rápidamente un conato de incendio.