Bogotá

Así puede solicitar cupo en colegios públicos de Bogotá: matrícula virtual abierta hasta el 26 de diciembre

La solicitud de cupo se realiza de manera virtual.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

19 de diciembre de 2025, 8:59 p. m.
Bogotá abre matrículas para colegios oficiales.
Bogotá abre matrículas para colegios oficiales. Foto: Alcaldía de Bogotá

El calendario corre y el proceso de matrículas escolares en los colegios públicos de Bogotá entra en su recta final. Hasta el 26 de diciembre las familias pueden solicitar cupo para el próximo año académico a través de internet, en el sistema habilitado por la Secretaría de Educación del Distrito.

El trámite es gratuito y busca facilitar que niños, niñas y adolescentes accedan a una institución cercana a su lugar de residencia o a una con disponibilidad dentro de la oferta oficial del Distrito.

Colegios no pueden negarle el cupo a un estudiante por esta razón; las leyes lo amparan

La solicitud de cupo se realiza de manera virtual y está abierta para quienes ingresan por primera vez al sistema educativo oficial, para estudiantes que desean cambiar de colegio y también para quienes han estado por fuera del sistema.

El procedimiento se hace a través del portal oficial de educación del Distrito. Al ingresar, el sistema dirige a los usuarios a la sección de matrículas, donde se muestran las fechas del proceso y las opciones según el nivel educativo. Allí, padres, madres o acudientes deben aceptar el tratamiento de datos y completar el formulario con la información del estudiante.

Bogotá

Fiscalía imputó nuevos cargos a taxista que, en estado de embriaguez, arrolló a 11 personas en Bogotá

Bogotá

Balacera en Bogotá deja una persona muerta: esto reportó la Policía

Vehículos

Pico y placa en Bogotá: los carros a los que les aplica la medida el viernes 19 de diciembre

Bogotá

Lo que dice la familia de Jean Claude Bossard tras la condena al menor que lo asesinó en el norte de Bogotá

Bogotá

¿Ha sentido mucho frío en Bogotá? Anuncian fenómeno: “El cielo se cubrirá”

Vehículos

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el jueves 18 de diciembre

Bogotá

Extorsión, tortura y lavado de activos: el mapa financiero del ‘Tren de Aragua’ que fue desarticulado por el Gaula de la Policía

Mejor Colombia

El primer tren regional de Colombia ya supera el 33% de ejecución

Nación

Padre de Jaime Esteban Moreno hizo fuerte revelación sobre estado de ‘shock’ de la madre del universitario: “Está deprimida”

Nación

Condenan a menor que asesinó a Jean Claude Bossard ¿Cuántos años recibió?

Estos servicios suben de precio en 2026 con aumento del salario mínimo: Soat, citas médicas, colegios y más

Uno de los puntos clave del registro es la dirección exacta de residencia, ya que este dato influye en la asignación del colegio más cercano, siempre que exista disponibilidad de cupos.

Una vez se solicita el cupo, el proceso sigue. La Secretaría establece que, tras la asignación, las familias deben formalizar la matrícula cargando los documentos requeridos en la plataforma dentro del plazo indicado. De no hacerlo, el cupo puede liberarse. Por eso, la entidad recomienda tener listos los documentos básicos, como identificación del estudiante y del acudiente y un comprobante de domicilio, antes de iniciar el trámite.

Con el paso de los días, encontrar cupo en determinados colegios puede ser más difícil. Algunas instituciones oficiales, especialmente aquellas con mejores resultados académicos y mayores tasas de tránsito a la educación superior, suelen tener una demanda más alta.

La nueva materia que será impartida en los colegios de Colombia

En esos casos, el sistema muestra únicamente las opciones disponibles al momento de la solicitud, sin garantizar un cupo en un colegio específico. La Secretaría insiste en que el proceso es el mismo para todos los colegios, independientemente de su modelo administrativo.

Para las familias que no logran realizar el trámite por internet, existen alternativas presenciales. A partir del 5 de enero, las Direcciones Locales de Educación atenderán de manera personalizada a quienes requieran orientación o apoyo para gestionar la solicitud de cupo.

La atención se presta según la localidad de residencia y permite resolver casos puntuales, como traslados o estudiantes que no pudieron completar el proceso virtual.

Mas de Bogotá

La ciudad garantiza un modelo donde la educación es una experiencia continua y accesible desde la primera infancia.

Así puede solicitar cupo en colegios públicos de Bogotá: matrícula virtual abierta hasta el 26 de diciembre

José Eduardo Chala es el taxista que arrolló a 11 personas, entre ellos varios menores de edad.

Fiscalía imputó nuevos cargos a taxista que, en estado de embriaguez, arrolló a 11 personas en Bogotá

Así quedó la escena en la que el presunto delincuente murió.

Balacera en Bogotá deja una persona muerta: esto reportó la Policía

Trancones pico y placa todo el dia Transmilenio Bogotá 27 de enero 2022 Foto Guillermo Torres / Semana

Pico y placa en Bogotá: los carros a los que les aplica la medida el viernes 19 de diciembre

Hoy sancionaron al joven de 17 años por el asesinato de Jean Claude Bossard.

Lo que dice la familia de Jean Claude Bossard tras la condena al menor que lo asesinó en el norte de Bogotá

Clima en Bogotá

¿Ha sentido mucho frío en Bogotá? Anuncian fenómeno: “El cielo se cubrirá”

La medida del pico y placa busca mejorar la movilidad en la ciudad.

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el jueves 18 de diciembre

Finanzas criminales del Tren de Aragua

Extorsión, tortura y lavado de activos: el mapa financiero del ‘Tren de Aragua’ que fue desarticulado por el Gaula de la Policía

Show de Navidad en la Plaza de Bolívar de Bogotá: horarios para disfrutar este evento totalmente gratis

Bogotá Despierta en 2025: horarios extendidos y ofertas culturales en Navidad

Revendedores de pasajes de TransMilenio fueron trasladados a centros de protección.

A alias Peliteñida se le acabó el negocio con colados en TransMilenio: fue trasladada a Centro de Protección junto a cinco revendedores

Noticias Destacadas