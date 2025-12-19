Así puede solicitar cupo en colegios públicos de Bogotá: matrícula virtual abierta hasta el 26 de diciembre

El calendario corre y el proceso de matrículas escolares en los colegios públicos de Bogotá entra en su recta final. Hasta el 26 de diciembre las familias pueden solicitar cupo para el próximo año académico a través de internet, en el sistema habilitado por la Secretaría de Educación del Distrito.

El trámite es gratuito y busca facilitar que niños, niñas y adolescentes accedan a una institución cercana a su lugar de residencia o a una con disponibilidad dentro de la oferta oficial del Distrito.

La solicitud de cupo se realiza de manera virtual y está abierta para quienes ingresan por primera vez al sistema educativo oficial, para estudiantes que desean cambiar de colegio y también para quienes han estado por fuera del sistema.

El procedimiento se hace a través del portal oficial de educación del Distrito. Al ingresar, el sistema dirige a los usuarios a la sección de matrículas, donde se muestran las fechas del proceso y las opciones según el nivel educativo. Allí, padres, madres o acudientes deben aceptar el tratamiento de datos y completar el formulario con la información del estudiante.

Uno de los puntos clave del registro es la dirección exacta de residencia, ya que este dato influye en la asignación del colegio más cercano, siempre que exista disponibilidad de cupos.

Una vez se solicita el cupo, el proceso sigue. La Secretaría establece que, tras la asignación, las familias deben formalizar la matrícula cargando los documentos requeridos en la plataforma dentro del plazo indicado. De no hacerlo, el cupo puede liberarse. Por eso, la entidad recomienda tener listos los documentos básicos, como identificación del estudiante y del acudiente y un comprobante de domicilio, antes de iniciar el trámite.

Con el paso de los días, encontrar cupo en determinados colegios puede ser más difícil. Algunas instituciones oficiales, especialmente aquellas con mejores resultados académicos y mayores tasas de tránsito a la educación superior, suelen tener una demanda más alta.

En esos casos, el sistema muestra únicamente las opciones disponibles al momento de la solicitud, sin garantizar un cupo en un colegio específico. La Secretaría insiste en que el proceso es el mismo para todos los colegios, independientemente de su modelo administrativo.

Para las familias que no logran realizar el trámite por internet, existen alternativas presenciales. A partir del 5 de enero, las Direcciones Locales de Educación atenderán de manera personalizada a quienes requieran orientación o apoyo para gestionar la solicitud de cupo.

La atención se presta según la localidad de residencia y permite resolver casos puntuales, como traslados o estudiantes que no pudieron completar el proceso virtual.