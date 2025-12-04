El mes de diciembre llega, como cada año, con una discusión clave para la economía y los trabajadores en 2026. Se trata de la definición del salario mínimo, que debe aumentarse por ley cada año, tras la instalación de una mesa de concertación proferida por el Ministerio de Trabajo, gremios empresariales y sindicatos de trabajadores.

El mínimo se debe aumentar dado que con estos ajustes se protege el poder adquisitivo de los trabajadores, puesto que la inflación varía cada año y el dinero deja de valer cada vez menos. Esto también tiene un impacto directo en el consumo.

Es importante tener en cuenta que con el ajuste del salario mínimo, no solo cambia el monto de dinero que reciben los trabajadores, sino también varios servicios a los que acceden los colombianos y que están indexados a este incremento y cuyo precio también se ajusta en la misma proporción.

La Vivienda de Interés Social y Vivienda de Interés Prioritario, es uno de los bienes que fija su precio de acuerdo a los salarios mínimos.

Sin embargo, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, advirtió sobre la necesidad de revisar la relación entre el salario mínimo y este rubro. Son unos 70 bienes los que actualmente están indexados. Entre estos están los siguientes:

Costos laborales

Aportes de trabajadores

Matriculas de educación

Tarifas que pagan aprendices del SENA

Multas de tránsito

Aportes de salud

Medicina prepagada

Soat

Pasajes intermunicipales

Adicional a ello, es importante tener en cuenta que hay otros bienes que están indexados al IPC o inflación al cierre del 2025. Es decir, aumentan el porcentaje que se defina sobre la inflación al final del año.

Entre estos se encuentran servicios domésticos, arriendo, paquetes turísticos, entre otros. Comidas en restaurantes y peluquería pueden no estar indexados pero reciben un efecto indirecto de las alzas.