La Alcaldía de Bogotá confirmó los barrios de la ciudad que se quedarán sin agua el viernes 13 de marzo, debido a trabajos de arreglo y mantenimiento a cargo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado Distrital. Estas labores, orientadas a ofrecer un mejor servicio a la capital, implican intervenciones en las redes de agua potable, lo que requiere una serie de suspensiones temporales.

Cortes de agua en Bogotá: los barrios que se verán afectados del 9 al 13 de marzo de 2026

Así las cosas, estos son los sectores que no tendrán agua el viernes:

En la localidad de Usaquén, los barrios El Redil, San Antonio Norte y La Uribe verán suspendido el servicio desde las 10 de la mañana hasta por cuatro horas.

Barrios de Usaquén se quedan sin agua un par de horas. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Emcali)

Recomendaciones para los cortes de agua

De acuerdo con la información de la Alcaldía de Bogotá, estas son las indicaciones que las personas deberían seguir los días en los que el servicio del agua sea suspendido en sus sectores.

Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

Si almacena agua en recipientes, consúmela antes de las 24 horas.

Haga uso del agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

“Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal“, aseguró la administración distrital en un comunicado publicado en su página de internet.

La Alcaldía publicó una serie de recomendaciones para los cortes. Foto: Getty Images

En una publicación compartida por la EAAB en su sitio web, se indica que uno de sus mayores obstáculos es la afectación a la vida cotidiana de las personas, pues para realizar obras de instalación, cambios o adecuaciones en las redes de agua es necesario romper el suelo para intervenir la infraestructura subterránea. No obstante, desde hace décadas la empresa aplica metodologías que buscan minimizar el daño al suelo y reducir el impacto en la ciudadanía.

Estas estrategias reciben el nombre de Tecnología Sin Zanja, que consiste en “un conjunto de métodos de ingeniería utilizados para instalar, reparar o rehabilitar tuberías o conductos subterráneos con una excavación mínima en la superficie, mediante un proceso que, por lo general, requiere solo dos fosos pequeños, uno de entrada y otro de salida, en lugar de una excavación continua“, asegura la empresa.

La institución también detalló que esta tecnología se ha implementado en miles de proyectos desde la década de 1990 y se ha ido perfeccionando con el tiempo.