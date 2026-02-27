Bogotá

Bogotá entre nubes y lloviznas: así se moverá el clima hoy en la capital

La capital tendrá una jornada fresca, con aumento de nubosidad en la tarde y posibles lluvias ligeras en varios sectores.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

27 de febrero de 2026, 7:03 a. m.
Cielo nublado en Bogotá este 27 de febrero, con probabilidad de lluvias en la tarde
Cielo nublado en Bogotá este 27 de febrero, con probabilidad de lluvias en la tarde Foto: Composición Semana/ Getty Images

Bogotá inició el día con tiempo seco y 11 °C, pero en la tarde podrían presentarse lluvias ligeras. La temperatura máxima será cercana a los 20 °C.

Se vienen más lluvias por paso de nuevo frente frío: en estas zonas se prevé que caiga bastante agua

Pronóstico del clima en Bogotá hoy 27 de febrero: temperatura máxima de 20 °C y probabilidad de lluvias en la tarde y noche.

Bogotá vive este 27 de febrero una de esas jornadas que resumen perfectamente su carácter climático: fresca al amanecer, cambiante al mediodía y con alta probabilidad de cerrar el día bajo nubes densas y algunas lluvias ligeras.

La madrugada transcurrió con tiempo seco y cielo parcialmente nublado.

La temperatura mínima se ubicó alrededor de los 11 °C, un registro típico para la sabana en esta época, con sensación térmica aún más baja en sectores abiertos y de mayor altitud.

Bogotá

El terror de la calle 26: usuarios de TransMilenio denuncian ser víctimas de constantes ataques

Bogotá

Fuerte granizada en Bogotá este jueves, 26 de febrero: estas son las zonas más afectadas

Bogotá

Gran oportunidad para conseguir trabajo en Bogotá: son 100 vacantes disponibles este viernes 27 de febrero

Bogotá

Llega la tercera versión de ‘Cultura Sabor Bogotá’, la cocina donde se mide a los mejores cocineros autóctonos de la capital del país

Bogotá

Cierre y reapertura en importante estación de TransMilenio: prográmese para los cambios

Bogotá

Bogotá se viste de arte: diferentes exposiciones artísticas se realizarán en BibloRed en 2026

Bogotá

Trabajo sí hay: más de 1.000 vacantes para obras Línea 1 Metro y empresas privadas. Fechas y cómo aplicar

Medellín

Ideam dice cómo estará el clima en Medellín este viernes, 27 de febrero: esto pasará en la tarde y la noche

Nación

Clima en Colombia hoy 27 de febrero: Bogotá tendrá lluvias ligeras, Caribe seco y alertas activas

Cali

Este es el clima de Cali para este viernes, 27 de febrero, según el Ideam

Las primeras horas del día estuvieron marcadas por estabilidad atmosférica relativa, lo que permitió movilidad sin mayores contratiempos.

En el transcurso de la mañana se mantiene el predominio de cielo parcialmente nublado y ambiente seco.

Aunque el sol puede aparecer de forma intermitente, no se espera un despeje total.

La radiación solar podría sentirse por momentos, especialmente hacia el mediodía, cuando la temperatura comenzará a ascender de manera moderada.

Hacia la tarde el panorama cambia. Se prevé un aumento significativo de la nubosidad, con cielo mayormente cubierto en amplios sectores de la ciudad.

Las probabilidades de lluvias ligeras se concentran principalmente en el occidente de Bogotá, aunque no se descartan precipitaciones aisladas en otras zonas.

Se trataría de eventos de baja intensidad, más cercanos a lloviznas persistentes que a aguaceros fuertes, pero suficientes para afectar la movilidad y generar congestión en horas pico.

Durante la noche podrían mantenerse lluvias ligeras intermitentes, especialmente en el oriente de la capital.

El cielo continuaría parcialmente nublado y el ambiente volvería a tornarse más frío.

La temperatura máxima estimada para la jornada es cercana a los 20 °C, lo que confirma un día templado, sin extremos térmicos, pero con sensación fresca constante.

Este comportamiento responde a condiciones de nubosidad variable que favorecen la formación de lluvias sectorizadas.

Este patrón es frecuente en la ciudad cuando hay humedad suficiente y cambios en la dinámica de vientos locales.

Lluvias en Bogotá.
Nubosidad creciente en Bogotá durante la jornada, con ambiente fresco y posibles lloviznas. Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @BogotaTransito

Consejos por probabilidad de lluvia en Bogotá

Las recomendaciones para los ciudadanos son claras. Conviene vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

Llevar paraguas o impermeable resulta prudente si se tienen desplazamientos en la tarde o noche.

También se aconseja conducir con precaución ante posibles vías mojadas y reducción de visibilidad en momentos de lluvia ligera.

Ideam revela pronóstico del clima: aumento de lluvias, vientos y oleaje entre el 23 y el 27 de febrero tras un nuevo frente frío

Para quienes planean actividades al aire libre, lo ideal es realizarlas en horas de la mañana, cuando las condiciones serán más estables.

Bogotá, fiel a su fama de clima impredecible, ofrece hoy una jornada que comienza tranquila, pero que podría tornarse gris con el paso de las horas.

Más de Bogotá

Usuarios de TransMilenio reportan ser víctimas de presuntos ataques de un habitante de calle - X (@msotelonovoa)

El terror de la calle 26: usuarios de TransMilenio denuncian ser víctimas de constantes ataques

Fuertes lluvias en la ciudad de Bogotá - X (@YMFajardo1106)

Fuerte granizada en Bogotá este jueves, 26 de febrero: estas son las zonas más afectadas

Oferta de empleo: 100 vacantes en Bogotá.

Gran oportunidad para conseguir trabajo en Bogotá: son 100 vacantes disponibles este viernes 27 de febrero

La longaniza es un tipo de embutido similar al chorizo, pero con un sabor y preparación únicos.

Llega la tercera versión de ‘Cultura Sabor Bogotá’, la cocina donde se mide a los mejores cocineros autóctonos de la capital del país

El incremento que entra en vigencia es de $350 pesos.

Cierre y reapertura en importante estación de TransMilenio: prográmese para los cambios

‘Ferias Locales de Artes’ a Suba

Bogotá se viste de arte: diferentes exposiciones artísticas se realizarán en BibloRed en 2026

x

Trabajo sí hay: más de 1.000 vacantes para obras Línea 1 Metro y empresas privadas. Fechas y cómo aplicar

Bogotá es una de las mejores ciudades de la región para crear o invertir en una startup.

Bogotá es una de las mejores ciudades para emprender en Latinoamérica. Estas son las razones

Incumplir la medida del pico y placa puede traer fuertes multas económicas.

Pico y placa en Bogotá 2026: ¿Cambia la rotación para este viernes 27 de febrero?

Noticias Destacadas