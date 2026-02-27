Bogotá inició el día con tiempo seco y 11 °C, pero en la tarde podrían presentarse lluvias ligeras. La temperatura máxima será cercana a los 20 °C.

Pronóstico del clima en Bogotá hoy 27 de febrero: temperatura máxima de 20 °C y probabilidad de lluvias en la tarde y noche.

Bogotá vive este 27 de febrero una de esas jornadas que resumen perfectamente su carácter climático: fresca al amanecer, cambiante al mediodía y con alta probabilidad de cerrar el día bajo nubes densas y algunas lluvias ligeras.

La madrugada transcurrió con tiempo seco y cielo parcialmente nublado.

La temperatura mínima se ubicó alrededor de los 11 °C, un registro típico para la sabana en esta época, con sensación térmica aún más baja en sectores abiertos y de mayor altitud.

Las primeras horas del día estuvieron marcadas por estabilidad atmosférica relativa, lo que permitió movilidad sin mayores contratiempos.

En el transcurso de la mañana se mantiene el predominio de cielo parcialmente nublado y ambiente seco.

Aunque el sol puede aparecer de forma intermitente, no se espera un despeje total.

La radiación solar podría sentirse por momentos, especialmente hacia el mediodía, cuando la temperatura comenzará a ascender de manera moderada.

Hacia la tarde el panorama cambia. Se prevé un aumento significativo de la nubosidad, con cielo mayormente cubierto en amplios sectores de la ciudad.

Las probabilidades de lluvias ligeras se concentran principalmente en el occidente de Bogotá, aunque no se descartan precipitaciones aisladas en otras zonas.

Se trataría de eventos de baja intensidad, más cercanos a lloviznas persistentes que a aguaceros fuertes, pero suficientes para afectar la movilidad y generar congestión en horas pico.

Durante la noche podrían mantenerse lluvias ligeras intermitentes, especialmente en el oriente de la capital.

El cielo continuaría parcialmente nublado y el ambiente volvería a tornarse más frío.

La temperatura máxima estimada para la jornada es cercana a los 20 °C, lo que confirma un día templado, sin extremos térmicos, pero con sensación fresca constante.

Este comportamiento responde a condiciones de nubosidad variable que favorecen la formación de lluvias sectorizadas.

Este patrón es frecuente en la ciudad cuando hay humedad suficiente y cambios en la dinámica de vientos locales.

Nubosidad creciente en Bogotá durante la jornada, con ambiente fresco y posibles lloviznas. Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @BogotaTransito

Consejos por probabilidad de lluvia en Bogotá

Las recomendaciones para los ciudadanos son claras. Conviene vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

Llevar paraguas o impermeable resulta prudente si se tienen desplazamientos en la tarde o noche.

También se aconseja conducir con precaución ante posibles vías mojadas y reducción de visibilidad en momentos de lluvia ligera.

Para quienes planean actividades al aire libre, lo ideal es realizarlas en horas de la mañana, cuando las condiciones serán más estables.

Bogotá, fiel a su fama de clima impredecible, ofrece hoy una jornada que comienza tranquila, pero que podría tornarse gris con el paso de las horas.