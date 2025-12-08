Suscribirse

Nación

Bogotá entregó balance de quemados con pólvora en la Noche de Velitas; la cifra enciende las alarmas

Aunque hasta la fecha se registra una reducción respecto a los datos del año pasado, las autoridades hacen un llamado a celebrar diciembre sin el uso de pólvora.

Redacción Nación
8 de diciembre de 2025, 6:45 p. m.
Durante la noche de velitas en Bogotá se presentaron 8 menores de edad quemados con Pólvora.
Durante la noche de velitas en Bogotá se presentaron 8 menores de edad quemados con pólvora. | Foto: Colprensa

La Secretaría Distrital de Salud entregó un parte preliminar, con corte a las 8:00 a. m. de este lunes 8 de diciembre, sobre la cifra de personas quemadas con pólvora durante la celebración de la Noche de Velitas en Bogotá.

Según la entidad, en la capital se registraron un total de 17 personas lesionadas con artefactos pirotécnicos, entre las cuales se encuentran siete menores de edad.

Las autoridades informaron que 11 personas están actualmente hospitalizadas debido a las quemaduras ocasionadas por la mala utilización de la pólvora durante la Noche de Velitas, de las cuales seis son menores de edad.

Por localidades, Usme y Engativá encabezan la lista de quemados, con cuatro casos cada una, mientras que Bosa reporta tres. En San Cristóbal y Suba se presentaron dos casos por localidad, y en Chapinero y Los Mártires hubo un caso en cada una.

En lo que va de diciembre, la ciudad ha registrado un total de 18 casos de personas lesionadas con pólvora.

Las principales lesiones se produjeron por el manejo de voladores, con seis casos. Además, nueve de los 17 incidentes se registraron por manipulación directa, siete como observadores y dos por otro tipo de actividad. Las lesiones se presentaron principalmente en las manos (13) y la cara (5).

Ante este panorama, la Secretaría de Salud anunció que mantiene activa la alerta preventiva por el número de quemados y recordó a la ciudadanía que el objetivo es evitar que estas festividades terminen en tragedias completamente prevenibles.

Aunque se reporta una reducción cercana al 71,4 % respecto a la temporada anterior, el Distrito hace un llamado a no bajar la guardia en la lucha para que las celebraciones de Navidad se realicen sin pólvora en los hogares y que únicamente los expertos manejen este tipo de juegos pirotécnicos.

El secretario (e) de Salud, Luis Alexánder Moscoso, envió un mensaje contundente y directo sobre el manejo y uso de la pólvora, y reiteró el compromiso de las autoridades distritales para prevenir lesiones ocasionadas por estos artefactos pirotécnicos.

“Nuestros equipos están listos, pero no queremos ver a nadie más en una unidad de quemados. La pólvora no es un juego: mutila, deja secuelas y puede cambiar una vida en segundos. Nuestro mensaje es simple: celebrar sin pólvora es la mejor decisión”, señaló.

Por su parte, el subsecretario de Salud Pública, Julián Fernández Niño, recordó que “ningún artefacto pirotécnico es seguro”, y que “no existen chispas inofensivas ni juegos que justifiquen poner en riesgo una vida”.

El funcionario aseguró que “gran parte de las lesiones ocurren bajo supervisión de adultos en estado de embriaguez. Las celebraciones irresponsables continúan poniendo en peligro a menores y adultos. La prevención empieza en casa”.

