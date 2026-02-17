BOGOTÁ

Conmoción por intento de ataque a sede de Colombia Humana: la presidenta del partido se pronunció

La también senadora del Pacto Histórico Gloria Flórez realizó una denuncia que dejó impactados a los usuarios de redes sociales.

17 de febrero de 2026, 7:09 p. m.
Gloria Flórez, senadora del Pacto Histórico y presidenta de Colombia Humana, realizó una denuncia pública sobre un intento de ataque en la sede central del partido.
Gloria Flórez, senadora del Pacto Histórico y presidenta de Colombia Humana, realizó una denuncia pública sobre un intento de ataque en la sede central del partido.

La presidenta del partido Colombia Humana confirmó por medio de su cuenta de X que un hombre armado habría intentado irrumpir en la sede principal del partido político. En la publicación, la representante de izquierda también compartió un video donde la Policía Metropolitana de Bogotá detenía al presunto agresor.

La publicación en redes sociales estuvo acompañada de un extenso mensaje en el que la líder del partido expresó su descontento con este acto. De igual forma, aclaró que “afortunadamente y gracias a la reacción rápida del esquema de seguridad de una de las personas que se encontraban en la sede, no logró agredir a ninguna persona”.

En medio de la situación no hubo ningún herido en este presunto intento de irrupción dentro del partido político del presidente Gustavo Petro. Los hechos tuvieron lugar la tarde de este martes 17 de febrero, en la sede central del partido, en el barrio La Soledad, de la localidad de Teusaquillo, Bogotá.

El presunto atacante aún no ha sido identificado, pero según la presidenta, “este sujeto intentó agredir con arma blanca a quienes se encontraban en el lugar y, además, profirió gritos e insultos contra el presidente de la República y quienes hacen parte de su proyecto político”.

Los que se encontraban dentro de la sede, al sentirse amenazados, rápidamente realizaron el respectivo llamado a las autoridades, las cuales, según se puede ver en el video compartido por Flórez, llegaron en un tiempo relativamente corto.

Controversia en la izquierda: Gustavo Bolívar revela supuesta reunión en un apartamento y salpica a Roy Barreras, Daniel Quintero y Gloria Flórez

Adicionalmente, en la pieza se evidencia que una de las personas que grabó agrede verbalmente al presunto irruptor utilizando palabras soeces. A su vez, los presentes relatan cómo fue el inconveniente.

Esta persona llegó a la puerta principal del partido político y empezó a amenazar a algunos de los miembros de la institución; según los relatores, esta persona empezó a decir que iba a “matar mamertos”.

Finalmente, los dos miembros de la policía retiraron al presunto atacante del lugar de los hechos.

Tragedia en el Valle del Cauca: niña de 7 años murió tras ser alcanzada por una bala perdida en ataque sicarial

De momento, no se conoce un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades respecto a los hechos que expuso la presidenta de Colombia Humana.

Por su parte, Flórez expuso que este tipo de actos son “de suma gravedad y se configura como una amenaza directa en contra de nuestro proyecto. Hacemos un llamado a las autoridades a garantizar nuestra seguridad para desarrollar nuestro trabajo político y nuestra campaña”.

