“Deseo que nunca más nadie viva algo así”: relato de joven que denunció ser violentada por indígena de la minga en la U. Nacional

La masiva llegada de este grupo de personas generó disgusto entre algunos estudiantes y profesores, quienes aseguraron que la universidad no contaba con las condiciones para albergar tal cantidad de visitantes y, además, mantener la normalidad en las jornadas académicas y la seguridad de los miembros de la comunidad educativa.

“En ese momento, él me pidió que lo acompañara a ‘recoger algo’ en el parqueadero del edificio de Medicina. Pasábamos por la playita y, ni siquiera alcanzamos a llegar a medicina, cuando bruscamente me arrinconó contra el muro de farmacia donde me obligó a practicarle sexo oral. Luego, al ver mi resistencia, paró y volvimos a la plaza del Ché”, relató.