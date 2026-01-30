Bogotá

Economía en Bogotá creció y el desempleo es el más bajo de la historia, anunció el alcalde Carlos Fernando Galán: estos son los detalles

El mandatario capitalino expresó que esas dos noticias fueron jalonadas por tres ítems. Acá les contamos.

Redacción Semana
31 de enero de 2026, 12:28 a. m.
Alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán
Alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció dos noticias positivas, no solo para los capitalinos, sino también para el país. La primera de ellas es que la ciudad tuvo un crecimiento económico del 3,9 por ciento, esto por encima de los indicadores nacionales, que estuvieron en el 2,6 por ciento.

“Eso es superior al crecimiento de la economía del país, eso es muy importante”, dijo Galán en un video divulgado a través de sus redes sociales.

En la grabación lo acompañó María del Pilar López, la secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá, quien explicó qué jalonó la economía para este crecimiento del primer trimestre de 2025.

“Fueron claves las actividades artísticas y de entretenimiento, las obras civiles y el comercio, que había mostrado además unos signos un poquito de desaceleración anteriormente”, dijo la funcionaria.

Bogotá

En entretenimiento, aseguró, jugaron un papel clave el Festival Centro, el concierto de Shakira y el Festival Estéreo Picnic.

Ahora, en obras civiles, fueron trascendentales las obras del Metro, del Transmicable de San Cristóbal Sur y el Intercambiador de la calle 80.

Así se verá el nuevo Corredor de la Séptima que comienza su construcción en febrero: la obra que le cambiará la cara al oriente de Bogotá

Galán destacó que durante el último trimestre de 2025, en Bogotá el desempleo estuvo en 6,5 por ciento.

“En el mercado laboral tenemos ya cifras del último trimestre del 2025 y la cifra de desempleo en Bogotá es de 6,5%; en ese trimestre es la cifra más baja desde que hay registro en desempleo en Bogotá, es una gran noticia”, expresó el alcalde.

Frente a la informalidad, desde la Alcaldía dijeron que esta se mostró en 20 puntos porcentuales por debajo de la del país.

“Mientras la informalidad en el país se mantuvo en iel 55 %, la informalidad en Bogotá bajó y llegó al 35 %. Adicionalmente, la tasa de desempleo de Bogotá en este último trimestre es la más baja de todas las ciudades del país”, explicó la Secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá.

“En el 2026 viene con grandes retos para la economía local y nacional. Sin embargo, desde el Distrito estamos listos para enfrentarlos de manera efectiva y garantizarles a los ciudadanos condiciones dignas. Los invitamos a estar pendientes de las buenas noticias que se vienen para este año”, dijo el alcalde.

