El calvario de los vecinos de la vía Suba-Cota, que lleva más de 11 años sin ser intervenida: “Estamos viviendo una tragedia total”

La ampliación de la vía Suba - Cota es uno de los proyectos que más han esperado los habitantes del noroccidente de Bogotá; sin embargo, luego de más de 11 años y medio, esta sigue siendo una idea que no se ha podido materializar debido a diferentes trabas y trámites inconclusos que han quedado a través de diferentes administraciones desde el 2013.

De acuerdo con los residentes del sector, quienes hablaron con SEMANA, la situación de movilidad del sector ya llegó a un límite en el que los vecinos no encuentran salida y por esa razón han convocado a un plantón pacífico para exigirle a las diferentes entidades que se hagan cargo de la obra y que se les permita trabajar con los estudios y diseños de impacto ambiental que ya están listos.

Pese a la firma de estos documentos, el proyecto no avanzó y los vecinos de la vía Suba-Cota aseguran que la movilidad cada día es peor y que, en vez de avanzar con el proyecto, cada vez hay más trabas y trámites por hacer.

Ahora bien, la historia no termina ahí. Cuando los residentes pensaron que por fin el proyecto arrancaría su fase de licitación y posterior construcción, fueron notificados por el interventor el martes pasado que habría que hacer modificaciones en los estudios de impacto ambiental por una nueva directriz del Ministerio de Ambiente.

“Ahora fuimos informados de que hay un decreto nuevo del Ministerio de Ambiente en el que se dice que para todos los proyectos que todavía no tengan licencias se les ampliará el rango de estudios y diseño”.

Y añadieron: “El interventor nos dijo que el proyecto con estos nuevos requerimientos del ministerio se tomaría entre uno y dos años más. Eso es muy grave porque, por parte del Concejo de Bogotá, ya hay partidas presupuestales aprobada s para la obra que se suponía que se entregaba en el segundo semestre de este año y no sabemos qué esperar de esta nueva situación”.

Para los residentes que necesitan con urgencia que las obras de la ampliación de la vía avancen para descongestionar la movilidad del sector, es claro que “el Ministerio de Ambiente quiere es que este proyecto no salga, algo así como lo que le hicieron a la Boyacá, con la diferencia de que ellos tenían los permisos y pudieron seguir, pero nosotros no los tenemos y no podemos seguir”.