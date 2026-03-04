Antioquia

Antes de viajar al Suroeste antioqueño: conozca la restricción vial en Amagá por 12 meses

Tras la suspensión del cierre total, el tránsito en el sector Las Areneras, en Amagá, funcionará bajo la modalidad de “pare y siga” durante 12 meses, una medida que impactará la movilidad hacia el Suroeste antioqueño.

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

4 de marzo de 2026, 9:56 a. m.
En el sector Las Areneras, en Amagá, el tránsito hacia el Suroeste antioqueño opera bajo la modalidad de “pare y siga” mientras avanzan las obras del proyecto Pacífico 1, lo que obliga a conductores a prever posibles demoras.
Si tiene previsto viajar hacia el Suroeste antioqueño, tenga en cuenta que en Amagá habrá paso restringido durante los próximos 12 meses. La intervención impactará el tránsito en este corredor clave del departamento.

El histórico corredor vial que conecta a Medellín con la subregión del Suroeste antioqueño atraviesa una etapa de expectativa y ajuste entre autoridades, concesionaria y comunidad.

Inicialmente, se plantea un cierre prolongado de hasta 12 meses en el sector de Las Areneras, en Amagá, se ha ajustado la forma en que se implementará la restricción, tras el diálogo entre los actores implicados y la puesta en marcha de estrategias temporales, para mantener la movilidad mientras avanzan las obras, de acudrdo a lo que se informa en Telemedellín.

En medio de esa discusión institucional, las autoridades optaron por ajustar la medida inicialmente planteada.

En lugar de un cierre prolongado, como lo había propuesto la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que contemplaba bloqueos de varias horas durante varios días, se acordó realizar primero una prueba controlada.

La mañana del 26 de febrero se implementó un cierre temporal en el que solo se inhabilitó un carril, mientras el tránsito fue regulado mediante contraflujo cada 15 minutos en ambos sentidos.

El objetivo fue evaluar el impacto real en la movilidad y en la actividad comercial antes de adoptar una decisión definitiva sobre la intervención en el sector Las Areneras, en jurisdicción de Amagá.

Estrategia de “pare y siga” regulará el tránsito en el sector Las Areneras durante la intervención vial en Amagá

Tras semanas de diálogo entre la ANI, la concesión Covipacífico y los 23 alcaldes de los municipios del Suroeste antioqueño, se acordó implementar una medida de “pare y siga” con contraflujos controlados.

Con esta medida, se mantendrá el flujo vehicular durante la ejecución de los trabajos más delicados, sin cerrar completamente la calzada.

Esta estrategia se aplicará diariamente de 8:30 a. m. a 1:30 p. m., de lunes a viernes, con el propósito de limitar las esperas a un máximo de 15 minutos y reducir el impacto en la movilidad cotidiana de los viajeros y transportadores, según informó Telemedellín.

La vía en el sector Las Areneras, en Amagá, tendrá paso controlado durante 12 meses bajo la estrategia de “pare y siga”, como parte de las obras de infraestructura que impactan la conexión con el Suroeste antioqueño.
El alcalde de Amagá, Wilser Molina, dijo: “Esa medida fue implementada a partir del jueves 26 de febrero ha funcionado de manera responsable sin afectar el tránsito por la Troncal del Café en este sector de Las Areneras”.

Los viajeros hacia municipios como Fredonia, Jardin, Andes o Betulia, entre otros destinos del Suroeste antioqueño, deben tener en cuenta que esta restricción se mantiene activa mientras se concluyen las intervenciones técnicas en Las Areneras.

Aunque no existe un cierre total de la vía, sí hay control del tránsito que puede generar demoras en horas punta, especialmente en la mañana.

Desde el punto de vista institucional, la ANI y la concesión Pacífico 1 aseguran que esta metodología balancea la necesidad de avanzar en la obra con la prioridad de mantener la conectividad regional,

La puesta en marcha de esta alternativa responde también a la presión de las autoridades locales, que habían advertido sobre el impacto social y económico de un cierre diurno prolongado en plena temporada de producción agrícola, movilidad estudiantil y transporte público.

