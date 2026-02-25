Se suspende el cierre en Las Areneras de Amagá; Gobernación y alcaldes piden alternativas a la ANI para evitar afectaciones al comercio

La Gobernación de Antioquia y las alcaldías del suroeste del departamento lograron suspender el cierre del sector Las Areneras, en Amagá, que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) había programado a partir de las 8:30 a.m. de este miércoles 25 de febrero.

La ANI había propuesto cerrar el corredor Pacífico 1, en Las Areneras, de lunes a viernes, de 8:30 a 10:30 a.m. y de 11:30 a.m. a 1:30 p.m., para ejecutar un retorno en este punto vial, clave para el comercio regional.

Sin embargo, la Gobernación y las administraciones locales se opusieron al proyecto durante meses, argumentando que afectaría la economía de la zona.

Hasta ahora, la Secretaría informó que el jueves 26 de febrero habrá un cierre temporal en la mañana, “cerrando un carril y habilitando contraflujo cada 15 minutos en sentido Medellín – Suroeste y viceversa, evaluando el impacto de la medida”.

La mañana de este miércoles, la ANI, 23 alcaldes del suroeste antioqueño y la Secretaría de Infraestructura departamental se reunieron para definir una ruta de acción que reduzca los efectos negativos sobre el comercio y la movilidad de las personas. Los alcaldes señalaron que no rechazan las obras previstas, pero no están de acuerdo con cierres viales prolongados.

“Le estamos pidiendo a CoviPacífico (empresa encargada de la construcción vial) una reunión presencial allá en el sitio con los ingenieros de CoviPacífico, los ingenieros de la ANI, los ingenieros de la Secretaría de Infraestructura y quien quiera ir para mirar cómo se puede trabajar continuando con ese talud, con esos anclajes sin cerrar de una vez”, declaró el secretario de Infraestructura, Luis Horacio Gallón Arango, según un comunicado de la Gobernación.

“El suroeste está reclamando intervenciones, pero intervenciones de una muy buena inversión. Llevamos cinco años afectados por el invierno, por la vía; entonces el tema turístico, el tema agroindustrial del Suroeste se siente afectado, no están llegando los visitantes que debieran llegar a esta hermosa región”, agregó el funcionario, en referencia a las afectaciones al comercio.

La vía afectada conecta Amagá con el suroeste de Antioquia. Foto: Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica)/API.

La Secretaría ya había explicado en ocasiones anteriores que existen alternativas técnicas para evitar un cierre total de la vía, señalando que los agricultores de la región ya enfrentan dificultades de movilidad desde hace años y que esto solo agravaría el problema.

“El Invías autorizó un cierre de 12 meses durante cinco horas al día, y nosotros consideramos que no es necesario. No deberían tomarse decisiones desde el escritorio, porque estas afectan al Suroeste y a 450.000 personas, que cada vez ven menos turistas debido a lo complicadas que se vuelven las vías”, afirmó Gallón Arango.