Medellín

Cambian el sentido de una vía clave cerca del aeropuerto Olaya Herrera para mejorar la movilidad en Guayabal

La Secretaría de Movilidad de Medellín modificó el sentido de circulación en una vía del barrio Santa Fe, en Guayabal.

Margarita Briceño Delgado

5 de marzo de 2026, 1:03 p. m.
La Secretaría de Movilidad instaló nueva señalización y marcas en el pavimento para guiar el tránsito tras el cambio vial en la carrera 65G, en inmediaciones del Aeropuerto Olaya Herrera.
La Secretaría de Movilidad instaló nueva señalización y marcas en el pavimento para guiar el tránsito tras el cambio vial en la carrera 65G, en inmediaciones del Aeropuerto Olaya Herrera. Foto: X @ComunasMed

La movilidad entorno al Aeropuerto Enrique Olaya Herrera tendrá una nueva dinámica tras los cambios de circulación en una vía del barrio Santa Fe, en Guayabal.

La intervención incluyó el ajuste del sentido de una vía estratégica y la instalación de nueva señalización.

Esto, con el objetivo de reducir los trancones que se forman en el acceso a la terminal aérea.

Antes de viajar al Suroeste antioqueño: conozca la restricción vial en Amagá por 12 meses

Reorganizan el tránsito en Guayabal

La Alcaldía de Medellín comenzó a implementar cambios en la circulación vehicular y en la señalización en el barrio Santa Fe, en la comuna de Guayabal.

El objetivo fue mejorar la movilidad en uno de los puntos más transitados del suroccidente de la ciudad: el entorno del Aeropuerto Enrique Olaya Herrera.

Las medidas buscan disminuir los trancones y ordenar el flujo de vehículos en las vías que conectan con la terminal aérea y con varios barrios cercanos.

El ajuste principal se realizó en la carrera 65G, entre las calles 16A y 14, un corredor cercano al acceso del aeropuerto.

Allí se modificó el sentido de la vía para que los conductores que atraviesan el sector y no se dirigen a la terminal puedan continuar su recorrido de manera directa, sin necesidad de ingresar a la glorieta que antes concentraba buena parte del tráfico.

Con esta modificación, las autoridades buscan eliminar maniobras innecesarias y reducir la congestión en un punto crítico para la movilidad local.

El cambio forma parte de una intervención más amplia impulsada por la Secretaría de Movilidad de Medellín, que también incluyó la actualización de la señalización horizontal y vertical en el sector.

Durante la intervención se pintaron nuevas marcas en el pavimento, se trazaron líneas guía para orientar a los conductores y se eliminaron demarcaciones que ya no correspondían con el nuevo esquema de circulación.

Además de la reorganización del tránsito vehicular, el Distrito aprovechó la intervención para realizar mantenimiento a la ciclorruta y ajustar las zonas destinadas a taxis y buses que operan cerca de la terminal aérea.

Estas acciones buscan mejorar la seguridad y la convivencia entre distintos actores de la movilidad, incluidos peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.

El sector donde se realizaron los cambios es estratégico dentro de la red vial de Medellín.

El barrio Santa Fe conecta con corredores de alto flujo como la carrera 65 y otras vías que enlazan Guayabal con el resto del Valle de Aburrá.

Estas pequeñas modificaciones en la circulación pueden tener efectos importantes en los tiempos de desplazamiento diarios.

Las autoridades municipales indicaron que el objetivo es optimizar la movilidad en una zona donde confluyen vehículos particulares, transporte público, taxis y usuarios del aeropuerto.

Este punto históricamente ha registrado congestiones, especialmente en horas pico.

Con la nueva señalización y el cambio de sentido de la vía, se espera que el tránsito sea más fluido y que los conductores puedan atravesar el sector con menos demoras.

