Emiten nueva circular para el protocolo de salida de patios de los vehículos inmovilizados en Bogotá

La secretaria Distrital de Movilidad, Claudia Diaz, la entidad emitió la circular No. 19 de 2024 donde aclara el protocolo establecido para el retiro de vehículos inmovilizados, con el fin de garantizar los derechos de los propietarios y evitar abusos por parte de los administradores de los patios.

El concejal de la coalición Nuevo Liberalismo - En Marcha, David Saavedra, celebró la implementación de esta circular, destacando que se trata de un avance crucial para proteger a los ciudadanos. “Uno de los logros más importantes del protocolo es que, si un propietario llega al sitio de la infracción, antes de que su vehículo sea llevado a los patios, se le impondrá la infracción correspondiente, pero el vehículo no podrá ser inmovilizado. Esto busca evitar abusos y procedimientos arbitrarios”, señaló el cabildante.

Modalidades de retiro

El concejal Saavedra subrayó que esta circular aclara que el servicio de grúa para el retiro de un vehículo de patios no debe ser con la que defina el concesionario, sino que esta es de libre elección por parte del propietario del vehículo a ser retirado, por lo que se reducen los malos manejos que se puedan dar por parte del personal del patio.

“Si la Autoridad de Tránsito determina que el vehículo debe salir en grúa al no cumplir con los documentos exigidos por Ley para circular en las vías, es decir, no contar con el certificado de revisión técnicomecánica vigente o no encontrarse en adecuadas condiciones técnicomecánicas para transitar de conformidad con lo establecido en el Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002), infracción C35, se seguirá el siguiente procedimiento: