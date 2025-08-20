Feria de empleo en Theatron ofrecerá más de 4.000 vacantes para jóvenes en Bogotá: así podrán aplicar los interesados

Este jueves, 21 de agosto, la Alcaldía de Bogotá llevará a cabo una feria de empleo orientada a jóvenes, en la que se ofrecerán más de 4.000 puestos de trabajo en distintos sectores económicos, de los cuales 780 no requieren experiencia y 437 están dirigidos a profesionales.

Dicha feria de empleo se llevará a cabo de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. en Theatron, ubicado en la calle 58 #10-32, localidad de Chapinero.

Desde la Alcaldía de Bogotá recordaron que, en dicha feria de empleo de este jueves, participarán 45 organizaciones, además de una zona de servicios con presencia de entidades institucionales y aliados estratégicos para brindar orientación en formación, empleabilidad y emprendimiento.

Al respecto, se refirió Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo de la Secretaría de Desarrollo Económico: “La Feria de Empleo para Jóvenes no solo representa una vitrina para acceder a miles de oportunidades, sino también un espacio de conexión directa entre el talento de nuestra ciudad y las empresas que buscan personal calificado y motivado. Es una oportunidad para que las y los jóvenes den un paso firme hacia su futuro laboral”.

Así podrán aplicar los interesados:

Quienes deseen acudir a esta feria de empleo, deberán registrarse en el siguiente formulario. Acceda a este, haciendo clic acá.

Se trata de un formulario para el proceso de preinscripción, donde le pedirán al interesado unos datos.

Ya el jueves, las personas en busca de empleo deberán llevar a Theatron varias copias de su hoja de vida actualizada y su documento de identidad.

“Esta feria, enmarcada en el mes de la juventud, tiene como propósito impulsar la empleabilidad juvenil y facilitar el acceso a un trabajo digno. Sin embargo, estará abierta a toda la ciudadanía, en coherencia con el compromiso de la Alcaldía de acercar a todas las poblaciones a oportunidades laborales dignas e incluyentes”, destacaron desde el Distrito.

Estas son las vacantes disponibles: