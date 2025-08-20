Bogotá
Feria de empleo en Theatron ofrecerá más de 4.000 vacantes para jóvenes en Bogotá: así podrán aplicar los interesados
En muchas de las vacantes no requieren experiencia alguna.
Este jueves, 21 de agosto, la Alcaldía de Bogotá llevará a cabo una feria de empleo orientada a jóvenes, en la que se ofrecerán más de 4.000 puestos de trabajo en distintos sectores económicos, de los cuales 780 no requieren experiencia y 437 están dirigidos a profesionales.
Dicha feria de empleo se llevará a cabo de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. en Theatron, ubicado en la calle 58 #10-32, localidad de Chapinero.
Desde la Alcaldía de Bogotá recordaron que, en dicha feria de empleo de este jueves, participarán 45 organizaciones, además de una zona de servicios con presencia de entidades institucionales y aliados estratégicos para brindar orientación en formación, empleabilidad y emprendimiento.
Al respecto, se refirió Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo de la Secretaría de Desarrollo Económico: “La Feria de Empleo para Jóvenes no solo representa una vitrina para acceder a miles de oportunidades, sino también un espacio de conexión directa entre el talento de nuestra ciudad y las empresas que buscan personal calificado y motivado. Es una oportunidad para que las y los jóvenes den un paso firme hacia su futuro laboral”.
Así podrán aplicar los interesados:
Quienes deseen acudir a esta feria de empleo, deberán registrarse en el siguiente formulario. Acceda a este, haciendo clic acá.
Se trata de un formulario para el proceso de preinscripción, donde le pedirán al interesado unos datos.
Ya el jueves, las personas en busca de empleo deberán llevar a Theatron varias copias de su hoja de vida actualizada y su documento de identidad.
“Esta feria, enmarcada en el mes de la juventud, tiene como propósito impulsar la empleabilidad juvenil y facilitar el acceso a un trabajo digno. Sin embargo, estará abierta a toda la ciudadanía, en coherencia con el compromiso de la Alcaldía de acercar a todas las poblaciones a oportunidades laborales dignas e incluyentes”, destacaron desde el Distrito.
Estas son las vacantes disponibles:
- Abogado.
- Abogado junior.
- Administrador de tienda.
- Agente call center.
- Agente call intangibles.
- Agente de soporte técnico omnicanal.
- Agente de ventas.
- Analista controller.
- Analista de operaciones logísticas.
- Aplicación support analyst.
- Asesor bilingüe.
- Asesor call center.
- Asesor call center sin experiencia.
- Asesor comercial.
- Asesor comercial ALO Yoga.
- Asesor comercial externo.
- Asesor comercial ferretero.
- Asesor comercial – indirectos.
- Asesor comercial integral Tigo.
- Asesor comercial punto de venta.
- Asesor comercial productos tangibles.
- Asesor comercial tecnológico.
- Asesor digital.
- Asesor inmobiliario.
- Asesor multiskill.
- Asesor PAP.
- Asesor servicio al cliente back office.
- Asesor de cobrador cartera castigada.
- Asesor de cobranzas.
- Asesor de servicio al cliente (servicios financieros).
- Asesor de ventas.
- Asesores de servicio al cliente.
- Asistente de gerencia.
- Asistente de nómina en obra.
- Auxiliar contable.
- Auxiliar contable retail.
- Auxiliar de cocina.
- Auxiliar de bodega.
- Auxiliar de bodega (licencia C2).
- Auxiliar de bodega u operativo.
- Auxiliar de camarería.
- Auxiliar de elaboración hornos.
- Auxiliar de enfermería.
- Auxiliar de producción (HORECA).
- Auxiliar de servicio al cliente.
- Auxiliar de tráfico.
- Auxiliar financiero.
- Auxiliar laboratorio clínico.
- Auxiliar logístico.
- Ayudante de obra.
- B2C accountant.
- Business intelligence (BI) developer.
- Camarero.
- Cocinero.
- Cloud engineer.
- Conductor atención domiciliaria.
- Conductor C2 o C3.
- Conductor de ambulancia.
- Customer expert B2 – representante de servicio al cliente bilingüe.
- Data validator junior.
- Database administrator (DBA).
- Demostrador.
- Dermoconsultora.
- Desarrollador web junior.
- Ejecutivo call center-comercial.
- Ejecutivo comercial.
- Ejecutivo de mesón.
- Ejecutivo mixto.
- Ejecutivo multiskill.
- Embajador de marca.
- Estilista.
- Gerente de eventos.
- Gerente líder de producto.
- Impresor offset.
- Impulsador.
- IT asset analyst.
- IT asset manager.
- IT finance analyst.
- IT project analyst.
- IT support specialist – N1.
- IT support specialist – N2.
- Jefe de enfermería.
- Marketing expert B2.
- Mecánico B.
- Mecánico C.
- Mercaderista.
- Mercaderista Bogotá.
- Mercaderista de ruta con moto.
- Mercaimpulso.
- Asustador.
- Mesero.
- Médico general.
- Monitor de servicio centros médicos.
- Network administrator/engineer.
- Odontólogos generales.
- Operador parqueadero.
- Operador de almacenamiento.
- Operador de salas.
- Operador de tienda.
- Operadores de aseo y limpieza.
- Operadores montacarga.
- Operario de elaboración hornos.
- Operarios de limpieza, toderos, jardineros, auxiliares de mantenimiento, técnicos electricista e hidráulicos.
- Operario de producción.
- Operario de producción sector farmacéutico.
- Operario de tractor.
- P2P accountant.
- Preventista.
- Promotor de ventas / vendedor.
- Promotor/a de UNICEF para campañas sociales y recaudación de fondos en campo.
- R2R accountant.
- Recreador.
- Sales support assistant.
- Security engineer.
- collection specialist.
- Stewar.
- Supervisor de almacén.
- Técnico de mantenimiento.
- Técnico de refrigeración con moto.
- Técnico de servicio.
- Técnico eléctrico industrial.
- Tech specialist B2 – soporte al cliente multicanal bilingüe.
- Transferencista droguerías.
- Tutor de inglés y español.
- Vendedor superetes.