Bogotá

Festival Cordillera 2025: ¿Cómo estará el clima este fin de semana en Bogotá?

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) reveló como estará el clima.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

13 de septiembre de 2025, 3:23 a. m.
Festival Cordillera
Festival Cordillera 2025. | Foto: Secretaría de Desarrollo Económico

Durante este fin de semana del 13 y 14 de agosto, Bogotá vivirá la cuarta edición del Festival Cordillera que se llevará a cabo en el parque Simón Bolívar, donde se espera romper un récord de asistencia.

Este año el evento contará con artistas como Carlos Vives, Miguel Bosé, Rubén Blades (acompañado de Roberto Delgado Big Band) y el argentino Paulo Londra, entre otros.

Contexto: Estaciones de TransMilenio y principales rutas para ir al Festival Cordillera este sábado y domingo en Bogotá

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) reveló como estará el clima en la capital durante la celebración de este importante festival.

La entidad pronosticó que para este sábado 13 de septiembre, se espera un cielo nublado, con algunas lluvias ligeras en el oriente y sur durante la mañana y la tarde.

Cordillera 2025 sumará a Carlos Vives a estos íconos taquilleros. El evento escuchó a su público y amplió sus límites, incluyendo la plaza del parque por primera vez. El que fue minipícnic latinoamericano se creció.
Festival Cordillera | Foto: LEÓN DARÍO PELÁEZ-SEMANA

Así mismo, el domingo 14 de septiembre, el cielo podría estar mayormente nublado gran parte del día, por lo que tendría un ambiente seco en general.

Este fin de semana habrá una temperatura máxima estimada cercana entre los 18 °C y 20 °C, específicamente en horas de la noche.

Contexto: Ideam anticipa “lluvias más intensas” este 13 y 14 de septiembre de 2025: así estará el clima este fin de semana por departamentos

Recomendaciones de los organizadores

  • Las puertas se abren a la 1:00 p. m., llega temprano.
  • Ingreso máximo hasta las 0:00 a. m.
  • La manilla cashless no te da ingreso al festival.
  • Ten en cuenta los elementos permitidos y no permitidos.
  • Por la seguridad de todos habrá requisa en la entrada.
  • Habrá cierres viales.
  • Planea tu recorrido con tiempo, recarga tu tarjeta ´TuLlave´.
  • TransMilenio brindará opciones de transporte para el Festival.
  • Respeta la fauna del parque, no los alimentes ni los intentes atrapar.
  • Recuerda que al interior del festival hay espacios con un aforo limitado. Llega con tiempo a las actividades que te interesan.
  • Recuerda que la seguridad es una responsabilidad de todos. Reporta cualquier eventualidad al personal de logística.
  • Alimentante e hidratate, cuida de ti mismo.
  •  Mantente alerta en los accesos y salidas. Cuida tus objetos personales.
  • No se permite el acceso de personas en estado de embarazo o bajo el efecto de sustancias psicoactivas.
  • No se tolera ningún tipo de discriminación, ni actos de violencia.

Si tienes inconvenientes con la manilla, acércate al punto de incidencias ubicado dentro del festival.

Redacción Nación

