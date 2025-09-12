Bogotá
Festival Cordillera 2025: ¿Cómo estará el clima este fin de semana en Bogotá?
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) reveló como estará el clima.
Durante este fin de semana del 13 y 14 de agosto, Bogotá vivirá la cuarta edición del Festival Cordillera que se llevará a cabo en el parque Simón Bolívar, donde se espera romper un récord de asistencia.
Este año el evento contará con artistas como Carlos Vives, Miguel Bosé, Rubén Blades (acompañado de Roberto Delgado Big Band) y el argentino Paulo Londra, entre otros.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) reveló como estará el clima en la capital durante la celebración de este importante festival.
La entidad pronosticó que para este sábado 13 de septiembre, se espera un cielo nublado, con algunas lluvias ligeras en el oriente y sur durante la mañana y la tarde.
Así mismo, el domingo 14 de septiembre, el cielo podría estar mayormente nublado gran parte del día, por lo que tendría un ambiente seco en general.
Este fin de semana habrá una temperatura máxima estimada cercana entre los 18 °C y 20 °C, específicamente en horas de la noche.
Recomendaciones de los organizadores
- Las puertas se abren a la 1:00 p. m., llega temprano.
- Ingreso máximo hasta las 0:00 a. m.
- La manilla cashless no te da ingreso al festival.
- Ten en cuenta los elementos permitidos y no permitidos.
- Por la seguridad de todos habrá requisa en la entrada.
- Habrá cierres viales.
- Planea tu recorrido con tiempo, recarga tu tarjeta ´TuLlave´.
- TransMilenio brindará opciones de transporte para el Festival.
- Respeta la fauna del parque, no los alimentes ni los intentes atrapar.
- Recuerda que al interior del festival hay espacios con un aforo limitado. Llega con tiempo a las actividades que te interesan.
- Recuerda que la seguridad es una responsabilidad de todos. Reporta cualquier eventualidad al personal de logística.
- Alimentante e hidratate, cuida de ti mismo.
- Mantente alerta en los accesos y salidas. Cuida tus objetos personales.
- No se permite el acceso de personas en estado de embarazo o bajo el efecto de sustancias psicoactivas.
- No se tolera ningún tipo de discriminación, ni actos de violencia.
Si tienes inconvenientes con la manilla, acércate al punto de incidencias ubicado dentro del festival.