Fuertes lluvias se registran en Bogotá hoy durante la jornada electoral: usuarios reportan colapso en varias vías

Este domingo, 8 de marzo, se llevaron a cabo las elecciones legislativas en Colombia, donde los ciudadanos escogieron a los próximos senadores y representantes a la Cámara.

Sin embargo, tras finalizar esta jornada electoral después de las 4:00 de la tarde, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) reportó fuertes lluvias en gran parte de la ciudad de Bogotá.

Cortes de agua en Bogotá: los barrios que se verán afectados del 9 al 13 de marzo de 2026

De acuerdo con el informe, las lluvias más fuertes se han registrado en las localidades de Suba, Fontibón, Engativá y Usaquén, donde las estaciones reportaron los mayores acumulados.

También se han presentado precipitaciones de menor intensidad en Barrios Unidos, Kennedy y Puente Aranda. “Seguimos monitoreando las condiciones en la ciudad”, dijo el Idiger.

Debido a las fuertes lluvias en la ciudad, se presentan inundaciones y encharcamientos en los siguientes puntos:

Autopista Norte con calle 196 Norte-Sur.

Calle 183 con carrera 15.

Calle 170 con Autopista Norte, sentido Occidente-Oriente.

⛈️☔️De acuerdo con el sistema de alerta de Bogotá @IDIGER, a esta hora llueve en:



🌧️ Engativá

🌧️ Barrios Unidos

🌧️ Teusaquillo

🌧️ Suba

🌧️ Usaquén

🌧️ Puente Aranda

🌧️ Fontibón



⚠️¡Conduce con precaución!⚠️ https://t.co/6ozecMNj0x pic.twitter.com/fQhX7n3mga — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) March 8, 2026

El Idiger emitió las siguientes recomendaciones ante las lluvias en Bogotá: