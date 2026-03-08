Bogotá

Fuertes lluvias se registran en Bogotá hoy durante la jornada electoral: usuarios reportan colapso en varias vías

Se han presentado inundaciones y encharcamientos en varios puntos de la ciudad.

8 de marzo de 2026, 6:43 p. m.
Lluvias en Bogotá este domingo 8 de marzo.
Lluvias en Bogotá este domingo 8 de marzo. Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @IDIGER

Este domingo, 8 de marzo, se llevaron a cabo las elecciones legislativas en Colombia, donde los ciudadanos escogieron a los próximos senadores y representantes a la Cámara.

Sin embargo, tras finalizar esta jornada electoral después de las 4:00 de la tarde, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) reportó fuertes lluvias en gran parte de la ciudad de Bogotá.

De acuerdo con el informe, las lluvias más fuertes se han registrado en las localidades de Suba, Fontibón, Engativá y Usaquén, donde las estaciones reportaron los mayores acumulados.

También se han presentado precipitaciones de menor intensidad en Barrios Unidos, Kennedy y Puente Aranda. “Seguimos monitoreando las condiciones en la ciudad”, dijo el Idiger.

Debido a las fuertes lluvias en la ciudad, se presentan inundaciones y encharcamientos en los siguientes puntos:

  • Autopista Norte con calle 196 Norte-Sur.
  • Calle 183 con carrera 15.
  • Calle 170 con Autopista Norte, sentido Occidente-Oriente.

El Idiger emitió las siguientes recomendaciones ante las lluvias en Bogotá:

  • Estar atento a la información proveniente de los canales oficiales de las entidades distritales como las Juntas de Acción Comunal y Entidades Operativas (Cruz Roja, Bomberos, Defensa Civil, Fuerzas Militares y Policía), sobre condiciones de riesgo que se puedan presentar durante esta temporada.
  • Organizar y monitorear los riachuelos o canales cercanos a la comunidad, verificando el cambio de nivel y notificándose bien sea por niveles muy bajos o por niveles muy altos; si vive en zona de ladera, verifique cualquier cambio en el terreno y avise.
  • Revisar las capacidades locales en materia de elementos (herramientas) y recurso humano de su comunidad, que puedan servir de apoyo en algún momento para el control de incendios de cobertura vegetal u otra acción asociada.
  • Evitar actividades en las que se incluya de una u otra forma el manejo del fuego. Las condiciones secas esperadas asociadas a la estacionalidad, sumadas a una condición de viento fuerte, pueden propagar rápidamente un conato de incendio.

