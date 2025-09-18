Suscribirse

Bogotá

Marchas en Bogotá del 19 al 20 de septiembre de 2025: consulte cómo estará la movilidad en las principales vías de la ciudad

La Secretaría de Gobierno publicó el listado de movilizaciones que habrá durante el fin de semana.

Redacción Semana
18 de septiembre de 2025, 8:26 p. m.
Marchas apoyo a la consulta popular, en el centro de Bogotá
Marchas apoyo a la consulta popular, en el centro de Bogotá. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Bogotá será escenario de varias protestas y movilizaciones sociales durante esta semana. Para garantizar la convivencia y el diálogo, la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) dispondrá de su equipo de gestoras y gestores especializados en derechos humanos y mediación, quienes acompañarán las actividades culturales, marchas y manifestaciones previstas en la capital.

Manifestación en la Calle 100.
Manifestación en la Calle 100. | Foto: X/@jjUscategui

La administración recordó que estas movilizaciones ciudadanas hacen parte de la democracia y que su labor será acompañar a las comunidades participantes para facilitar el desarrollo de las jornadas en un ambiente de respeto.

Sin embargo, se advirtió que algunas de estas movilizaciones pueden afectar la movilidad en distintos corredores viales, así como la operación de TransMilenio y del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). Por esta razón, se recomienda a la ciudadanía planear con antelación sus recorridos, consultar las rutas alternas y mantenerse informada de los reportes oficiales.

Un grupo de personas se manifiesta en el Centro Internacional de Bogotá.
Un grupo de personas se manifiesta en el Centro Internacional de Bogotá. | Foto: Tránsito Bogotá

Los detalles sobre los puntos de concentración, horarios de las marchas y posibles cierres viales estarán disponibles en el portal oficial del Distrito.

Viernes 19 de septiembre de 2025

9:00 a. m.: Platón: Asamblea distrital permanente de lucha y resistencia Secretaría Distrital de Educación Convoca: ADE.

11:00 a. m.: Evento cultural con reivindicaciones: Mural conversatorio contra la impunidad y la brutalidad policial en universidades. Universidad Distrital, sede Ciudad Bolívar. Convoca: Güecha Ta y Colectivo DDHH Miguel Ángel Barbosa.

1:00 p. m.: Evento cultural con reivindicaciones: Usmemoria, el arte en defensa de la vida en la Plazoleta de la Biblioteca de la Marichuela. Convoca: Bucaneros, Taller Sur, La Montaña.

Manifestación de la ANUC en inmediaciones de la Universidad Nacional genera afectaciones en TransMilenio
Manifestación de la ANUC en inmediaciones de la Universidad Nacional genera afectaciones en TransMilenio. | Foto: Secretaría de Gobierno de Bogotá (X: @GobiernoBTA)

Sábado 20 de septiembre de 2025

8:00 a. m.: Evento cultural con reivindicaciones: Actividad Comunitaria de Memoria Parque de los Hippies Convoca: Huerta Comunitaria Alison – “Rescatando raíces”.

11:00 a. m.: Evento cultural con reivindicaciones: Pintada x la garantía de la vida y la seguridad de las personas trans y LGBQ+Ministerio de Justicia. Convoca: Somos la disidencia.

11:00 a. m.: Evento cultural con reivindicaciones: Toma Cultural - conmemoración 5to año masacre policial 9s / Julián Fory Colegio La Chucua (Kennedy) Convoca: Colectivo Fory.

De acuerdo con la información de la Secretaría de Gobierno, para el 21 de septiembre de 2025 no se tiene conocimiento de manifestaciones o movilizaciones en Bogotá.

