Suscribirse

Bogotá

Modelo habría sido engañada por una amiga del trabajo para robarla y secuestrarla en Bogotá tras retirar un dinero: “Ella pidió el taxi”

Según la denunciante, su compañera, quien sería la principal sospechosa en este hecho, los delincuentes la bajaron del taxi y a ella se le llevaron para las afuera de Bogotá.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

19 de agosto de 2025, 10:26 p. m.
El retiro de dinero por cajero electrónico es una de las transacciones por las que se debe pagar en algunos casos el 4 x 1000
Las autoridades investigan el hecho. | Foto: Getty Images / Andrzej Rostek

Un nuevo caso de inseguridad se dio a conocer en las últimas horas en la ciudad de Bogotá, donde una mujer habría sido engañada por una supuesta amiga para robarla y secuestrarla.

La víctima, quien se dedica a ser modelo webcam, denunció que una mujer, al parecer de su trabajo, es quien estaría detrás de todo esto. Las autoridades investigan este nuevo hecho.

De acuerdo con la modelo, todo comenzó cuando dicha mujer desde días antes se fue ganando su confianza, a tal punto que el día del hecho la acompañó al banco a retirar un dinero que tenía ahorrado.

Contexto: Video | Nuevo accidente de tránsito entre un bus del Sitp y un camión de gaseosas dejó siete personas heridas en Bogotá

Luego de hacer esta diligencia, ambas se dirigían al lugar de trabajo y desde ese momento comenzó el calvario debido a que ella la habría entregado a una banda delincuencial.

Ella me dijo ‘venga, yo pido el carro y nos vamos para el trabajo’. Pedimos el carro, nos subimos al taxi y en un semáforo se nos subieron los tipos”, contó en Noticias Caracol.

Según la denunciante, su compañera, quien sería la principal sospechosa en este hecho, los delincuentes la bajaron del taxi y a ella se le llevaron para las afuera de Bogotá.

Los hechos ocurrieron en Reino Unido
Los delincuentes están siendo buscado por las autoridades. | Foto: Getty Images / Thomas Bonfert

“Los manes se bajaron y dijeron que ‘nosotros sabemos que usted tiene plata. Nosotros sabemos que usted va a la peluquería, de la peluquería usted arranca para el centro comercial, retira su plata y se va para la casa, así que denos las cuentas, denos las claves, denos todo’”, relató.

Posterior a eso, la mujer contó que los criminales la devolvieron a la ciudad para secuestrarla en una vivienda, al parecer en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de la capital.

“Ya en la tarde, yo tenía hambre, entonces me dieron una sopa. En la sopa creo que le echaron algo porque apenas me tomé la sopa, yo me quedé dormida. A lo que me quedé dormida, no sé, como cosas de Dios yo me desperté y a lo que me desperté estaba encerrada. Pero había una ventanita abierta y por ahí me pude salir”, mencionó la modelo.

Tras lograr escaparse, la mujer denunció el caso en una estación de la Policía Metropolitana de Bogotá para luego ser trasladada al hospital de Meissen ubicado en la misma localidad.

A la modelo le realizaron exámenes médicos en el centro clínico para evaluar su condición de salud, por lo que está a la espera el dictamen que determine si también fue víctima de sustancias psicoactivas.

Por el momento, las autoridades se encuentran investigando el caso a fondo para dar con el paradero de los supuestos criminales del hecho y poder capturarlos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Colombia podrá convocar a James Rodríguez? Prensa mexicana confirmó la última decisión

2. Once Caldas y Huracán definieron el pase a cuartos de Sudamericana: goleada, expulsiones y duro aguacero

3. EE. UU. prepara sus aeropuertos para el Mundial 2026: la nueva tecnología que lo cambiará todo

4. “No se demostró la intención de fuga abandonando el país”: la conclusión del fallo que ordenó la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez

5. Estos son los empleos con mejores salarios frente a la inflación en EE. UU.

LEER MENOS

Noticias relacionadas

modeloRobosecuestroBogotá

Noticias Destacadas

El retiro de dinero por cajero electrónico es una de las transacciones por las que se debe pagar en algunos casos el 4 x 1000

Modelo habría sido engañada por una amiga del trabajo para robarla y secuestrarla en Bogotá tras retirar un dinero: “Ella pidió el taxi”

Alcaldesa Claudia López entregando el equipamiento a la Policía de Bogotá

Representante denunció presunto desvío de dinero de la Secretaría de Seguridad de Bogotá en administración de Claudia López

Redacción Semana
Enrique Medina, asesinado en medio de un robo

Homicidio sin resolver: la historia del hombre de 59 años que fue asesinado frente a una sede militar en Bogotá por robarle su patineta

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.