Modelo habría sido engañada por una amiga del trabajo para robarla y secuestrarla en Bogotá tras retirar un dinero: “Ella pidió el taxi”

Un nuevo caso de inseguridad se dio a conocer en las últimas horas en la ciudad de Bogotá, donde una mujer habría sido engañada por una supuesta amiga para robarla y secuestrarla.

La víctima, quien se dedica a ser modelo webcam, denunció que una mujer, al parecer de su trabajo, es quien estaría detrás de todo esto. Las autoridades investigan este nuevo hecho.

De acuerdo con la modelo, todo comenzó cuando dicha mujer desde días antes se fue ganando su confianza, a tal punto que el día del hecho la acompañó al banco a retirar un dinero que tenía ahorrado.

Luego de hacer esta diligencia, ambas se dirigían al lugar de trabajo y desde ese momento comenzó el calvario debido a que ella la habría entregado a una banda delincuencial.

“Ella me dijo ‘venga, yo pido el carro y nos vamos para el trabajo’. Pedimos el carro, nos subimos al taxi y en un semáforo se nos subieron los tipos”, contó en Noticias Caracol.

Según la denunciante, su compañera, quien sería la principal sospechosa en este hecho, los delincuentes la bajaron del taxi y a ella se le llevaron para las afuera de Bogotá.

Los delincuentes están siendo buscado por las autoridades. | Foto: Getty Images / Thomas Bonfert

“Los manes se bajaron y dijeron que ‘nosotros sabemos que usted tiene plata. Nosotros sabemos que usted va a la peluquería, de la peluquería usted arranca para el centro comercial, retira su plata y se va para la casa, así que denos las cuentas, denos las claves, denos todo’”, relató.

Posterior a eso, la mujer contó que los criminales la devolvieron a la ciudad para secuestrarla en una vivienda, al parecer en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de la capital.

“Ya en la tarde, yo tenía hambre, entonces me dieron una sopa. En la sopa creo que le echaron algo porque apenas me tomé la sopa, yo me quedé dormida. A lo que me quedé dormida, no sé, como cosas de Dios yo me desperté y a lo que me desperté estaba encerrada. Pero había una ventanita abierta y por ahí me pude salir”, mencionó la modelo.

Tras lograr escaparse, la mujer denunció el caso en una estación de la Policía Metropolitana de Bogotá para luego ser trasladada al hospital de Meissen ubicado en la misma localidad.

A la modelo le realizaron exámenes médicos en el centro clínico para evaluar su condición de salud, por lo que está a la espera el dictamen que determine si también fue víctima de sustancias psicoactivas.