Movilidad en Bogotá este miércoles 12 de noviembre: así están las principales vías y estaciones de TransMilenio
Conozca cómo está el tráfico en las vías principales que tiene la capital del país.
Este miércoles, 12 de noviembre, inició una nueva jornada en la ciudad de Bogotá y, como siempre, la movilidad es uno de los aspectos más importantes para las personas que tienen que dirigirse a sus sitios de trabajo y a sus diferentes lugares de destino.
TransMilenio confirmó que no hubo ningún imprevisto y la operación inició con normalidad en todas las estaciones y también para el Sitp. Hasta el momento, no se ha reportado ningún problema que afecta la movilidad de este sistema de transporte masivo.
Asimismo, la Secretaría de Movilidad indicó que todos los corredores viales están en completa calma y todavía no se presentan problemas de tráfico en la capital del país.
De igual manera, recordó que para este miércoles no pueden transitar los vehículos cuyas placas terminen en los números 1, 2, 3, 4, y 5. Este horario aplica desde las 6:00 a. m. y se extiende hasta las 9:00 p. m.
Así avanza la movilidad en Bogotá
8:00 a.m. Recuerde el pico y placa
La Secretaría de Movilidad recordó que para este miércoles no pueden transitar los vehículos cuya placa termine en 1, 2, 3, 4, y 5. En el caso de los taxis, la restricción aplica para los que tienen placas terminadas en 1 y 2.
6:00 a.m. Poco a poco va subiendo la congestión vehicular
El flujo vehicular está subiendo en las principales vías de la ciudad, a medida que las personas salen para sus trabajos y diferentes sitios de destino.
4:00 a.m. Inicia la operación de TransMilenio
La empresa confirmó que todo inició con normalidad y sin ningún imprevisto, por lo que todas las estaciones están en funcionamiento.