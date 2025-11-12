Movilidad en Bogotá este miércoles 12 de noviembre: así están las principales vías y estaciones de TransMilenio

Este miércoles, 12 de noviembre, inició una nueva jornada en la ciudad de Bogotá y, como siempre, la movilidad es uno de los aspectos más importantes para las personas que tienen que dirigirse a sus sitios de trabajo y a sus diferentes lugares de destino.

TransMilenio confirmó que no hubo ningún imprevisto y la operación inició con normalidad en todas las estaciones y también para el Sitp. Hasta el momento, no se ha reportado ningún problema que afecta la movilidad de este sistema de transporte masivo.

Asimismo, la Secretaría de Movilidad indicó que todos los corredores viales están en completa calma y todavía no se presentan problemas de tráfico en la capital del país.

De igual manera, recordó que para este miércoles no pueden transitar los vehículos cuyas placas terminen en los números 1, 2, 3, 4, y 5. Este horario aplica desde las 6:00 a. m. y se extiende hasta las 9:00 p. m.

Así avanza la movilidad en Bogotá

8:00 a.m. Recuerde el pico y placa

La Secretaría de Movilidad recordó que para este miércoles no pueden transitar los vehículos cuya placa termine en 1, 2, 3, 4, y 5. En el caso de los taxis, la restricción aplica para los que tienen placas terminadas en 1 y 2.

Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad en día PAR:



🟢Circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0

❌NO circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5



🔉Recuerda que aplica de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/OBbOB4VjM8 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 12, 2025

6:00 a.m. Poco a poco va subiendo la congestión vehicular

El flujo vehicular está subiendo en las principales vías de la ciudad, a medida que las personas salen para sus trabajos y diferentes sitios de destino.

4:00 a.m. Inicia la operación de TransMilenio