Suscribirse

Nación

Movilidad en Bogotá este miércoles 12 de noviembre: así están las principales vías y estaciones de TransMilenio

Conozca cómo está el tráfico en las vías principales que tiene la capital del país.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
12 de noviembre de 2025, 1:04 p. m.
Así se encuentra la movilidad a la altura de la estación Héroes de TransMilenio.
Conozca cómo está la congestión vehicular en las principales vías. | Foto: SEMANA

Este miércoles, 12 de noviembre, inició una nueva jornada en la ciudad de Bogotá y, como siempre, la movilidad es uno de los aspectos más importantes para las personas que tienen que dirigirse a sus sitios de trabajo y a sus diferentes lugares de destino.

TransMilenio confirmó que no hubo ningún imprevisto y la operación inició con normalidad en todas las estaciones y también para el Sitp. Hasta el momento, no se ha reportado ningún problema que afecta la movilidad de este sistema de transporte masivo.

Asimismo, la Secretaría de Movilidad indicó que todos los corredores viales están en completa calma y todavía no se presentan problemas de tráfico en la capital del país.

De igual manera, recordó que para este miércoles no pueden transitar los vehículos cuyas placas terminen en los números 1, 2, 3, 4, y 5. Este horario aplica desde las 6:00 a. m. y se extiende hasta las 9:00 p. m.

Así avanza la movilidad en Bogotá

8:00 a.m. Recuerde el pico y placa

La Secretaría de Movilidad recordó que para este miércoles no pueden transitar los vehículos cuya placa termine en 1, 2, 3, 4, y 5. En el caso de los taxis, la restricción aplica para los que tienen placas terminadas en 1 y 2.

6:00 a.m. Poco a poco va subiendo la congestión vehicular

El flujo vehicular está subiendo en las principales vías de la ciudad, a medida que las personas salen para sus trabajos y diferentes sitios de destino.

4:00 a.m. Inicia la operación de TransMilenio

La empresa confirmó que todo inició con normalidad y sin ningún imprevisto, por lo que todas las estaciones están en funcionamiento.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Donald Trump sabía de los abusos a menores de Jeffrey Epstein y una víctima “pasó horas con él”, según revelan correos

2. Misterio en Bogotá: niño de dos años fue hallado en un vehículo y sus padres no aparecen

3. Captan a Claudia Bahamón junto a su nuevo amor en fecha especial; Valentina Taguado dejó evidencia en video: “Juntó el ganado”

4. Nueva demanda en contra del partido Progresistas, de María José Pizarro, que pide anular su personería jurídica

5. Capturan a alias Jeifri, ladrón serial de computadoras de vehículos en Cali

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Movilidad en BogotáTransMilenio

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.