Bogotá

Murió un bebé de 11 meses en un jardín infantil y ahora capturan a su padre: esta sería la razón que daría un giro al caso

Michael Rodríguez Ayala es el nombre de su padre, y ahora podría estar vinculado al caso.

Danna Valeria Figueroa Rueda

28 de enero de 2026, 1:02 a. m.
El bebé tenía solo 11 meses.
La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de Michael Steven Rodríguez Ayala, padre de Liam Gael, el bebé de 11 meses que falleció el 29 de septiembre de 2025 mientras estaba bajo el cuidado del jardín infantil Art Kids, en La Calera, Cundinamarca.

La detención fue realizada por una unidad especializada del CTI en la mañana del martes 27 de enero y el hombre fue trasladado a la URI de Paloquemao, en Bogotá, para las respectivas diligencias en el caso.

La entidad informó que la captura se da en el marco de una nueva etapa de la investigación, luego de un dictamen de Medicina Legal conocido dentro del proceso, y que la judicialización inicial será por delitos sexuales. La entidad precisó que, por tratarse de un menor de edad, el proceso se adelantará bajo estricta reserva.

Durante varios meses, el caso se manejó bajo una versión distinta. Tras la muerte del menor, ocurrida en septiembre, familiares habían señalado que una posible broncoaspiración habría causado el fallecimiento y reclamaron celeridad en la entrega de los resultados forenses. El niño fue trasladado a un centro asistencial de La Calera, donde ingresó sin signos vitales y no logró ser reanimado.

A prisión dos personas señaladas de explotar sexualmente a menores en hotel de Casanare: esto se sabe

Con el paso de los meses, un dictamen de Medicina Legal, conocido dentro del proceso, cambió el rumbo de la investigación. Ese informe derivó en actuaciones judiciales que llevaron a la captura del padre del menor por presuntos delitos sexuales. Ya se ha señalado que la orden de captura menciona el delito de acceso carnal abusivo contra menor de 14 años.

La madre del niño, pareja del detenido, llegó a la URI a la que fue trasladado Rodríguez Ayala y expresó su desacuerdo con la versión entregada por la Fiscalía. Aseguró que, junto con su abogado, hizo seguimiento permanente al caso y que durante varios meses solicitó sin éxito conocer los resultados de Medicina Legal: “Veo falsa esa noticia que dio la Fiscalía… Duramos tres meses esperando un resultado de Medicina Legal”, dijo la mujer.

El abogado Juan Castellanos, apoderado de la madre del menor, aseguró que no ha tenido acceso completo a los resultados de la necropsia y cuestionó la forma en que se han conocido los informes forenses.

Señaló también que será necesario revisar los elementos materiales probatorios que presente la Fiscalía para definir las actuaciones legales posteriores, entre ellas solicitar una medida de aseguramiento o pedir la libertad del padre, según los resultados de las audiencias.

Tras la muerte del bebé, la Fiscalía General de la Nación y el CTI asumieron la investigación y continúan adelantando el proceso para esclarecer lo ocurrido.

