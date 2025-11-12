Policía disparó al aire en plena persecución en Bogotá: el capturado también llevaba un revólver

Un patrullero de la Policía Nacional accionó su arma de dotación con un disparo al aire durante una persecución en la Calle 26, sentido Occidente-Oriente, en Bogotá. El hecho ocurrió a la altura de la Carrera 32, donde los uniformados siguieron a un hombre que intentaba escapar y que finalmente fue detenido junto al Bancolombia ubicado al lado de la estación de gasolina Texaco.

Según la información entregada por la Policía, el capturado es un hombre de 29 años que llevaba un revólver. La persecución comenzó cuando los uniformados, adscritos a la estación de Teusaquillo, realizaban labores de patrullaje y registro de personas. En ese momento, notaron a un individuo en actitud sospechosa y decidieron abordarlo. Sin embargo, este emprendió la huida por la Calle 26.

Durante la persecución, uno de los agentes hizo uso de su arma de dotación y efectuó el disparo al aire para detener al sospechoso. La institución aseguró que la acción se produjo después de que el hombre intentaba evadir a los policías y de que su comportamiento representaba un posible riesgo para la integridad de los uniformados.

Minutos después, el sujeto fue alcanzado por las autoridades y reducido sin que se registraran heridos. En el procedimiento, los policías encontraron en su poder un arma de fuego tipo revólver, la cual fue incautada de inmediato.

El capturado fue traslado ante la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

De acuerdo con la Policía, el procedimiento fue desarrollado por personal de la estación Teusaquillo en cumplimiento de los planes de control y seguridad en la zona.

La institución también precisó que el disparo no causó lesiones ni daños materiales y que todo el procedimiento quedó bajo los protocolos establecidos.

“En una persecución, nuestro policía acciona su arma y esta persona se detiene ante el llamado de nuestros uniformados, hallándole en su poder un arma de fuego tipo revólver”, señaló la Policía Nacional

El hecho generó atención entre los transeúntes y conductores que se movilizaban por la Calle 26 en ese momento, debido al sonido del disparo y a la presencia de varias patrullas que participaron en la detención. Sin embargo, la Policía aclaró que la situación fue controlada rápidamente y que no hubo afectaciones a la movilidad.