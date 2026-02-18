Bogotá tendrá un día marcado por la nubosidad y un clima fresco, con probabilidad de lluvias aisladas en algunos sectores durante la tarde y la noche.

La temperatura mínima fue de 12 °C y la máxima alcanzaría los 19 °C, según el más reciente informe del convenio Ideam–Idiger.

Bogotá seguirá con nubes y posibles lluvias, según Ideam y el Idiger

El pronóstico del clima en Bogotá para las próximas horas apunta a una jornada dominada por nubosidad y temperaturas moderadas, con episodios aislados de lluvia que podrían aparecer especialmente en la tarde y la noche.

De acuerdo con el informe meteorológico emitido por el convenio Ideam– Idiger, la capital amaneció con cielo mayormente nublado y una temperatura mínima cercana a los 12 °C.

La máxima temperatura del día se estima en 19 °C, en línea con el comportamiento típico del clima andino.

Durante la mañana se espera un ambiente parcialmente nublado y, en general, seco.

Sin embargo, hacia la tarde podrían presentarse lluvias sectorizadas de corta duración en el occidente de la ciudad, en localidades como Suba, Fontibón, Bosa y Kennedy.

Para la noche, las condiciones seguirían mayormente nubladas, con posibilidad de lloviznas en el suroriente.

Este ha sido un patrón recurrente cuando la humedad aumenta sobre la Sabana de Bogotá.

Este comportamiento coincide con lo que ha señalado el Ideam en informes recientes, donde advierte que, aunque febrero suele ser un mes relativamente seco, las condiciones atmosféricas siguen siendo favorables para precipitaciones dentro de los valores normales para la región Andina.

Además, autoridades han recomendado no bajar la guardia frente a posibles lluvias, pues el clima en la capital puede cambiar rápidamente debido a la interacción entre nubosidad, humedad y la topografía de la cordillera Oriental.

En lo que va de 2026, Bogotá ha registrado episodios de lluvia por encima del promedio histórico, con eventos intensos que han generado inundaciones puntuales.

Lo anterior refuerza la importancia de seguir los boletines oficiales y atender las recomendaciones de gestión del riesgo.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a los ciudadanos salir con paraguas o impermeable y usar abrigo, debido a las bajas temperaturas.

Por otra parte, es bueno planificar los desplazamientos con anticipación, especialmente en horas de la tarde, cuando podrían presentarse lluvias sectorizadas.

También sugieren estar atentos a los reportes oficiales del Ideam e Idiger, ya que las condiciones del tiempo pueden cambiar rápidamente en la capital.