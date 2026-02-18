Bogotá

Pronóstico del clima en Bogotá para hoy 18 de febrero: nubosidad, lluvias aisladas y temperaturas frescas

El Ideam y el Idiger prevén cielo nublado, precipitaciones sectorizadas en la tarde y una jornada con ambiente fresco en la capital.

Margarita Briceño Delgado

18 de febrero de 2026, 6:58 a. m.
El cielo nublado y las lluvias aisladas marcarán la jornada en Bogotá, con temperaturas frescas y posibles precipitaciones en la tarde
El cielo nublado y las lluvias aisladas marcarán la jornada en Bogotá, con temperaturas frescas y posibles precipitaciones en la tarde Foto: Composición Semana / Semana/ Getty Images

Bogotá tendrá un día marcado por la nubosidad y un clima fresco, con probabilidad de lluvias aisladas en algunos sectores durante la tarde y la noche.

La temperatura mínima fue de 12 °C y la máxima alcanzaría los 19 °C, según el más reciente informe del convenio Ideam–Idiger.

Ideam revela el pronóstico del clima para esta semana del 9 al viernes 13 de febrero. ¿En qué regiones de Colombia lloverá?

Bogotá seguirá con nubes y posibles lluvias, según Ideam y el Idiger

El pronóstico del clima en Bogotá para las próximas horas apunta a una jornada dominada por nubosidad y temperaturas moderadas, con episodios aislados de lluvia que podrían aparecer especialmente en la tarde y la noche.

De acuerdo con el informe meteorológico emitido por el convenio Ideam– Idiger, la capital amaneció con cielo mayormente nublado y una temperatura mínima cercana a los 12 °C.

Bogotá

Estudiantes de la Universidad Nacional se declaran en paro tras orden judicial que reintegra a José Ismael Peña como rector

Bogotá

¿Va para la Megaferia de Empleo en Bogotá? Estos son los requisitos indispensables para entrar y aplicar a miles de trabajos este 19 de febrero

Salud

Denuncian sobrecostos en medicamentos, equipos y especialidades médicas en Bogotá: “Es inaceptable”

Bogotá

Estas son las localidades de Bogotá donde han disminuido los casos de hurto de celular durante el 2026

Bogotá

Defensa de empresario le responde al Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara tras presunta retención: “No obtuvo respuesta”

Nación

Arrancaron los pasajes gratis en TransMilenio en Bogotá: así funciona el nuevo programa y los pasos para activar el beneficio

Bogotá

Conmoción por intento de ataque a sede de Colombia Humana: la presidenta del partido se pronunció

Medellín

Ideam pronostica lluvias intermitentes y cielo nublado en Medellín este miércoles 18 de febrero

Nación

Temblor en la madrugada de este miércoles 18 de febrero sacudió varias regiones de Colombia

Nación

Lluvias, nubes y alertas: el clima sigue tenso en Colombia este 18 de febrero

La máxima temperatura del día se estima en 19 °C, en línea con el comportamiento típico del clima andino.

Durante la mañana se espera un ambiente parcialmente nublado y, en general, seco.

Sin embargo, hacia la tarde podrían presentarse lluvias sectorizadas de corta duración en el occidente de la ciudad, en localidades como Suba, Fontibón, Bosa y Kennedy.

Para la noche, las condiciones seguirían mayormente nubladas, con posibilidad de lloviznas en el suroriente.

Este ha sido un patrón recurrente cuando la humedad aumenta sobre la Sabana de Bogotá.

Este comportamiento coincide con lo que ha señalado el Ideam en informes recientes, donde advierte que, aunque febrero suele ser un mes relativamente seco, las condiciones atmosféricas siguen siendo favorables para precipitaciones dentro de los valores normales para la región Andina.

Además, autoridades han recomendado no bajar la guardia frente a posibles lluvias, pues el clima en la capital puede cambiar rápidamente debido a la interacción entre nubosidad, humedad y la topografía de la cordillera Oriental.

En lo que va de 2026, Bogotá ha registrado episodios de lluvia por encima del promedio histórico, con eventos intensos que han generado inundaciones puntuales.

Lo anterior refuerza la importancia de seguir los boletines oficiales y atender las recomendaciones de gestión del riesgo.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a los ciudadanos salir con paraguas o impermeable y usar abrigo, debido a las bajas temperaturas.

¿Cuándo va a dejar de llover en Bogotá? Esto dicen los expertos

Por otra parte, es bueno planificar los desplazamientos con anticipación, especialmente en horas de la tarde, cuando podrían presentarse lluvias sectorizadas.

También sugieren estar atentos a los reportes oficiales del Ideam e Idiger, ya que las condiciones del tiempo pueden cambiar rápidamente en la capital.

