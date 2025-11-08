Se conocen imágenes del accidente vial que causó traumatismo en la vía al Llano

Un fuerte accidente se presentó durante la madrugada de este sábado, 8 de noviembre, en la variante del kilómetro 18 en la vía al Llano. El tramo, que había sido habilitado tras el derrumbe ocurrido en la zona, tuvo que ser cerrado por varias horas mientras se desarrollaban las labores de rescate y remoción del automotor afectado.

Por medio de las redes sociales, Coviandina, la concesión a cargo del corredor vial, señaló el cierre de la carretera e indicó las labores que se llevarían a cabo para dar reapertura a la misma.

“Se presenta cierre total en la variante del k18+000 debido a siniestro vial que involucra tractomula con volcamiento y carga (contenedor lleno de llantas). No se tiene tiempo de apertura, pues se debe desocupar el contenedor para levantarlo y así retirarlo”, destacó Coviandina.

La vía al Llano es una de las principales carreteras del país, la cual permite la conexión del oriente colombiano con Bogotá. A lo largo de sus 85 kilómetros de trazado circulan miles de vehículos que transportan alimentos, hidrocarburos y ciudadanos que deben cumplir con diversos trámites en las ciudades de destino.

(2:15 a.m.) *Atencion* Este es en momento en el que se presenta el siniestro vial con volcamiento de carga (container) que tiene cierre total de la variante del k18+000 en ambos sentidos. Siga las recomendaciones de la Policía. pic.twitter.com/siUNHiIBSW — Coviandina (@CoviandinaSAS) November 8, 2025

Horas más tarde, por medio de la cuenta en X de la entidad, se divulgaron las imágenes del momento exacto en el que la tractomula volcó y bloqueó el trazado de la vía.

“Este es el momento en el que se presenta el siniestro vial con volcamiento de carga (contenedor) que genera cierre total de la variante del k18+000 en ambos sentidos. Siga las recomendaciones de la Policía”, señaló la concesión.

Por el momento, no se conoce el estado del conductor del vehículo afectado ni las causas del accidente que causó traumatismo entre los viajeros de la vía al Llano.

Reapertura de la vía

Sobre las 6 de la mañana, las autoridades informaron la reapertura de la vía. Las primeras labores permitieron que los vehículos represados en el sector pudieran retomar la ruta y llegar a sus destinos.

El tránsito por la Vía al Llano está siendo regulado por las autoridades. | Foto: Tomada de las redes sociales de Coviandina.

Por otra parte, en la tarde del viernes 7 de noviembre, personal del Instituto Nacional de Vías (Invías) y del Ministerio de Transporte realizó una serie de visitas a las zonas afectadas por los derrumbes, con el fin de determinar los avances de los trabajos que se han ejecutado en la vía y poder habilitarla en toda su capacidad en los próximos días.