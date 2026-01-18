Solo el 10% de los andenes de Bogotá está en buen estado: estas son las localidades más afectadas

Los bogotanos que caminan a diario por las calles han evidenciado una problemática cada vez más creciente: el estado de las calles y las vías, específicamente los andenes, que son los espacios por los que los peatones recorren las calles de manera segura.

Sin embargo, solo el 10 % de los andenes de la ciudad se encuentra en condiciones óptimas para caminar, indica el estudio del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep) y la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (Uaecd).

Este es el informe que detalla el estado de los andenes en Bogotá. Foto: Carlos Julio Martinez Semana

Estas entidades analizaron cerca de 164.890 tramos de andenes de la capital y los resultados arrojaron que apenas 16.956 pueden considerarse óptimos, lo que significa un 10,3 % del total analizado.

De otro lado, cerca de 83.431 tramos de andenes están en buen estado, lo que representa un 50,6 %, mientras que otros 55.517 se consideraron aceptables, un 33,7 % del grueso analizado.

Además, fueron cerca de 8.896 tramos los calificados como insuficientes, lo que significa un 5,4 % del total, según los datos revelados.

Este es el informe que detalla el estado de los andenes en Bogotá. Foto: Getty Images

Es importante tener en cuenta que el estudio evaluó el estado de las aceras bajo siete dimensiones clave:

Infraestructura

Movilidad

Atracción

Seguridad pública

Seguridad vial

Ambiente

Morfología urbana

Pese a la preocupación sobre los datos, el informe destaca que el 68 % de los tramos obtuvo una calificación óptima en infraestructura, lo que quiere decir que en gran parte de la ciudad es posible desplazarse con fluidez.

El informe también se refirió a la seguridad. Detalló que el 89,6 % de los andenes fue considerado bueno, lo que significa que hay un menor riesgo de delitos en dichos espacios.

Pese a ello, el 96,23 % de los andenes se calificó como insuficiente en temas de ambiente urbano, referente a que les falta sombra, experimentan mala calidad del aire o exceso de ruido.

Este es el informe que detalla el estado de los andenes en Bogotá. Foto: Getty Images

Respecto a las localidades que tienen los andenes en peor estado, Usme y La Candelaria encabezan la lista de zonas con peores índices de caminabilidad. De otro lado, Los Mártires, Teusaquillo, Chapinero y Suba tuvieron mejores puntajes.

Las unidades de planeamiento local con peor desempeño son Cerros Orientales, Torca, Rafael Uribe, entre otros. De otro lado, los sectores mejor calificados son Restrepo, Patio Bonito, Niza, Usaquén y Toberín.