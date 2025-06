Tras atentado a Miguel Uribe, fiscal Luz Adriana Camargo hizo énfasis en un detalle del sicario: “me llama mucho la atención”

Respecto al hecho de que el sicario sea menor de edad, Luz Adriana Camargo señaló: “Normalmente estas estructuras sicariales, que son puramente operativas, utilizan menores de edad. No es inusual. Hay temas que sí resultan llamativos, por ejemplo que el sicario no se desplazase en una moto, que es lo normal, que el sicario estuviera a pie a mi me llama mucho la atención, entonces estamos mirando todas las hipótesis para no dejar nada por fuera del radar”.