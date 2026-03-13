Bogotá será centro cultural y musical el próximo fin de semana de marzo, pues se lleva a cabo la 15ª edición del Festival Estéreo Picnic (FEP) en la capital. Cantantes y agrupaciones musicales de talla mundial reunirán a millones de personas alrededor las tarimas ubicadas en el parque Simón Bolívar del 20 al 22 de marzo.

Estéreo Picnic 2026: estos son los horarios confirmados para los tres días

Son millones de aficionados que viajan desde diferentes partes del país y del mundo para hacer parte del festival que se ha consolidado como uno de los más importantes de la región.

A días de que inicie el evento, estos son algunos trucos que las personas pueden poner en práctica en caso de que estén en busca de tiquetes a buen precio aéreos para viajar a Bogotá y asistir a los conciertos de sus artistas favoritos.

Festival Estéreo Picnic 2026: el cartel por días de la edición 15. Foto: Páramo Presenta

Para esa fecha, la mayoría de los tiquetes por trayecto superan los 200.000 pesos. Sin embargo, para encontrar opciones de 140.000 pesos, la claves es buscar los vuelos con antelación y usar plataformas de bajo costo que operan rutas de alta frecuencia.

Conciertos, festivales y eventos que moverán la agenda cultural en marzo: fechas, artistas y tips financieros

Una de las estrategias para encontrar los mejores precios es consultar en comparadores especializados, como Google Flights, Skyscanner y Turismo City, los cuales además permiten explorar el calendario para dar con las mejores fechas de viaje.

En esas páginas en mención se pueden configurar las notificaciones para que los usuarios reciban alertas al correo cuando un trayecto, ya sea de Cali a Bogotá o de Medellín a Bogotá, estén por debajo de 140.000 o el precio que filtre el viajero.

El Festival Estéreo Picnic reúne a los artistas más escuchados del momento. Foto: @smileteam_co

También se recomienda a las personas elegir los horarios más temprano o lo más tarde en la noche, pues suelen ser los más asequibles. Incluso, para fechas tan cotizadas como lo será el FEP, los viajeros pueden optar por viajar a la ciudad un día o un par de días antes.

Otra herramienta es comprar los tiquetes por separado, es decir, elegir cada trayecto por aerolíneas diferentes lo cual, en algunos casos, es más amigable con el bolsillo que comprar ido y vuelta en una sola empresa aérea.

Si ninguna de las anteriores resultó en una solución, se recomienda a los aficionados revisar de manera constante las páginas de las aerolíneas de bajo costo como Wingo o Jetsmat, cuyos precios fluctúan dependiendo del día y la hora en que se consulte. Incluso, pueden abrir ofertas relámpago que se pueden aprovechar para esas fechas.