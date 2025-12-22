Bogotá

Vuelven los toros para la afición en Bogotá: Juan De Castilla, Antonio Ferrera y El Cid serán los protagonistas

Los amantes de la fiesta brava podrán ir a la Sabana de la capital el sábado 17 de enero. Los empresarios aseguran que la ley todavía les permite organizar festejos.

Redacción Semana
22 de diciembre de 2025, 12:57 p. m.
Imagen de referencia de corridas en Puente Piedra.
Imagen de referencia de corridas en Puente Piedra. Foto: Diego Caballero

Aunque recientemente la Corte Constitucional avaló y dejó en firme la prohibición de corridas de toros, el rejoneo, novilladas, becerradas, peleas de gallos, entre otros, lo cierto es que la medida entrará en vigencia en julio de 2027.

Por esa razón, en varias ciudades del país se adelantarán sin problema alguno actividades taurinas como es costumbre, según cada lugar del país.

En el caso de Bogotá los amantes de la fiesta brava podrán acudir a Puente Piedra, una plaza de toros privada que está ubicada en límites de los municipios de Madrid y Subachoque, en el departamento de Cundinamarca.

La corrida está programada para el 17 de enero de 2026 y recientemente se presentó el cartel para esa tarde. Los organizadores confirmaron que estarán Juan de Castilla, Antonio Ferrera y El Cid. Los toros serán de las ganaderías Santa Bárbara y Punta Umbría.

Castilla y Ferrera han resultado triunfadores en las distintas ferias donde han participado y son, en este momento, referentes de la tauromaquia en diferentes países.

Juan de Castilla en el redondel de Puente Piedra.
Juan de Castilla en el redondel de Puente Piedra. Foto: Farley Betancourt. Foto: Farley Betancourt

El Cid fue operado hace un par de meses por una cornada que recibió en el festival de Sevilla tras una fuerte voltereta cuando lidiaba el segundo de la tarde.

Camilo Medina, uno de los empresarios de la corrida, aseguró que todos los requerimientos que se solicitaron para hacer el evento se cumplieron y que la corrida está en firme, según lo permite lo ley.

Cartel anunciado para la corrida del 17 de enero de 2026.
Cartel anunciado para la corrida del 17 de enero de 2026. Foto: Camilo Medina

Medina aseguró que no quiere entrar en polémicas con los sectores del Pacto Histórico, pidió respetar a los aficionados de la denominada fiesta brava y señaló que la Corte Constitucional ya se pronunció por lo que se pueden adelantar las corridas hasta 2027 sin problema alguno.

Gitanillo de América II, novillero de Bogotá. Cali, 11 de diciembre de 2021.
Gitanillo de América II, novillero de Bogotá. Foto: Rodrigo Urrego

“Hay que aprender a respetar los gustos de los colombianos, no somos violentos ni nada parecido. Nunca se ha presentado ningún tipo de problema en espectáculos taurinos como sí ocurre en otro tipo de eventos”.

YouTube video _CS9m7lEs48 thumbnail

La plaza de toros de Puente Piedra puede recibir unos 3.500 aficionados aproximadamente,

