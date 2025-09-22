Bucaramanga
Cortes de luz en Bucaramanga: este es el listado de barrios que se quedarán sin servicio este martes 23 de septiembre de 2025
La suspensión también se realizará en otros municipios del área metropolitana.
La Empresa Electrificadora de Santander, ESSA, encargada de suministrar la energía en la región, dio a conocer los cortes de luz programados para este martes, 23 de septiembre.
La suspensión se realizará en Bucaramanga y el área metropolitana ante los trabajos de mantenimiento en su infraestructura, así como remodelaciones de redes de baja tensión.
Cortes de luz
Bucaramanga
Hora: 7:30 a. m. - 10:00 a. m. Lugar: Zona Industrial
Hora: 7:30 a. m. - 10:00 a. m. Lugar: Barrio Nápoles, manzanas A, C, H y G
Hora: 9:00 a. m. - 11:30 a. m. Lugar: Colegio José Celestino Mutis
Hora: 9:00 a. m. - 11:30 a. m. Lugar: Zona Industrial Antena de Movistar
Hora: 12:00 m. - 2:30 p. m. Lugar: Barrio Monterredondo sectores de las calles 64 y 65 con carreras 6w y 7w
Hora: 6:00 a. m. - 4:00 p. m. Lugar: Barrio Granda, algunos sectores de la calle 24 con carrera 13
Hora: 6:00 a. m. - 4:00 p. m. Lugar: Barrio Granda, algunos sectores de la calle 27 con carreras 12 y 13
Hora: 7:00 a.m. - 5:00 p.m. Lugar: Barrio San Francisco, algunos sectores de la carrera 22 entre calles 19 y 22
Hora: 7:00 a. m. - 5:00 p. m. Lugar: Barrio San Pedro
Piedecuesta
Hora: 7:00 a. m. - 09:00 a. m. Lugar: Vereda Guatiguará Urbanización Vega de San Roque
Hora: 9:00 a. m. - 11:00 a. m. Lugar: Barrio La Feria algunos sectores de la calle 10 con carrea 5
Hora: 9:00 a. m. - 11:00 a. m. Lugar: Vereda Guatiguará Urbanización Vega de San Roque
Hora: 10:00 a.m. - 12:00 m. Lugar: Vereda Guatiguará Urbanización Vega de San Roque
Hora: 9:00 a. m. - 1:00 p. m. Lugar:Vereda Guatiguará Urbanización Villa Valentina
Hora: 1:00 p. m. - 3:00 p. m. Lugar:Vereda Guatiguará Urbanización Vega de San Roque
Hora: 2:00 p. m. - 4:00 p. m. Lugar: Vereda Guatiguará Urbanización Vega de San Roque
Hora: 8:00 a. m. - 5:00 p. m. Lugar: Urbanización San Francisco, algunos sectores de las carreras 15A, 16, 16A con calles 2 y 2A
Girón
Hora: 8:00 a. m. - 08:30 a. m. Lugar: Barrios Castilla La Nueva, Bellavista, Porto Girón, Alicante, Quintas Del Lianito, Giraluz, San Antonio, Altos de Bellavista, Villas del Carmen, Altos del Llanito, El Paraíso, Corviandi III, Bellavista Bajo, Terrazas de Bellavista, Altos del Poblado y algunos sectores de las veredas Carrizal y Laguneta.
Hora: 12:00 m - 2:00 p. m. Lugar: Urbanización Convivir
Hora: 3:30 p. m. - 4:00 p. m. Lugar: Barrios Castilla La Nueva, Bellavista, Porto Girón, Alicante, Quintas Del Llanito, Giraluz, San Antonio, Altos de Bellavista, Villas del Carmen, Altos del Lianito, El Paraíso, Corviandi II, Bellavista Bajo, Terrazas de Bellavista, Altos del Poblado y algunos sectores de las veredas Carrizal y Laguneta.
Hora: 8:00 a. m. - 4:00 p. m. Lugar: Barrio Alicante, sectores de las calles 41,42 y 43 con carreras 23 y 26
Hora: 2:00 p. m. - 4:00 p. m. Lugar: Industrial Chimita LEASING Bancolombia S.A
Floridablanca
Hora: 7:00 a. m. - 9:00 a. m. Lugar: Barrio Cañaveral algunos sectores de la carrera 25 con calle 30
Hora: 8:00 a. m. - 10:00 a. m. Lugar: Barrio Centro algunos sectores de las carreras 9 y 10 entre calles 5 y 6
Hora: 9:00 a. m. - 11:00 a. m. Lugar: Centro Comercial Cañaveral
Hora: 10:00 a. m. - 12:00 m. Lugar: Calle 30 25 71 Centro Comercial Cañaveral
Hora: 10:00 a. m. - 12:00 m. Lugar: Planta Mac Pollo Centro Floridablanca
Hora: 9:00 a. m. - 1:00 p. m. Lugar: Algunos sectores de la vereda Helechales
Hora: 12:00 m - 2:00 p. m. Lugar: Planta Mac Pollo Centro Floridablanca
Hora: 1:00 p. m. - 3:00 p.m. Lugar: Centro Comercial La Florida
Hora: 2:00 p. m. - 4:00 p. m. Lugar: Alumbrado público Papi Quiero Piña
Hora: 3:00 p. m. - 5:00 p. m. Lugar: Barrio Cañaveral Supermercado la Canasta
Hora: 7:45 a. m. - 5:00 p. m. Lugar: Barrio Asocoflor y algunos sectores de los Laureles