Bucaramanga

Cortes de luz en Bucaramanga: este es el listado de barrios que se quedarán sin servicio este martes 23 de septiembre de 2025

La suspensión también se realizará en otros municipios del área metropolitana.

Redacción Semana
23 de septiembre de 2025, 2:27 a. m.
En cinco barrios y una vereda se realizarán los cortes de luz.
Se realizarán trabajos de reparación de electricidad. | Foto: Essa.

La Empresa Electrificadora de Santander, ESSA, encargada de suministrar la energía en la región, dio a conocer los cortes de luz programados para este martes, 23 de septiembre.

La suspensión se realizará en Bucaramanga y el área metropolitana ante los trabajos de mantenimiento en su infraestructura, así como remodelaciones de redes de baja tensión.

Los sectores tendrán cortas interrupciones del servicio.
Los sectores tendrán varias interrupciones del servicio. | Foto: Essa.

Cortes de luz

Bucaramanga

Hora: 7:30 a. m. - 10:00 a. m. Lugar: Zona Industrial

Hora: 7:30 a. m. - 10:00 a. m. Lugar: Barrio Nápoles, manzanas A, C, H y G

Hora: 9:00 a. m. - 11:30 a. m. Lugar: Colegio José Celestino Mutis

Hora: 9:00 a. m. - 11:30 a. m. Lugar: Zona Industrial Antena de Movistar

Hora: 12:00 m. - 2:30 p. m. Lugar: Barrio Monterredondo sectores de las calles 64 y 65 con carreras 6w y 7w

Hora: 6:00 a. m. - 4:00 p. m. Lugar: Barrio Granda, algunos sectores de la calle 24 con carrera 13

Hora: 6:00 a. m. - 4:00 p. m. Lugar: Barrio Granda, algunos sectores de la calle 27 con carreras 12 y 13

Hora: 7:00 a.m. - 5:00 p.m. Lugar: Barrio San Francisco, algunos sectores de la carrera 22 entre calles 19 y 22

Hora: 7:00 a. m. - 5:00 p. m. Lugar: Barrio San Pedro

Piedecuesta

Hora: 7:00 a. m. - 09:00 a. m. Lugar: Vereda Guatiguará Urbanización Vega de San Roque

Hora: 9:00 a. m. - 11:00 a. m. Lugar: Barrio La Feria algunos sectores de la calle 10 con carrea 5

Hora: 9:00 a. m. - 11:00 a. m. Lugar: Vereda Guatiguará Urbanización Vega de San Roque

Hora: 10:00 a.m. - 12:00 m. Lugar: Vereda Guatiguará Urbanización Vega de San Roque

Hora: 9:00 a. m. - 1:00 p. m. Lugar:Vereda Guatiguará Urbanización Villa Valentina

Hora: 1:00 p. m. - 3:00 p. m. Lugar:Vereda Guatiguará Urbanización Vega de San Roque

Hora: 2:00 p. m. - 4:00 p. m. Lugar: Vereda Guatiguará Urbanización Vega de San Roque

Hora: 8:00 a. m. - 5:00 p. m. Lugar: Urbanización San Francisco, algunos sectores de las carreras 15A, 16, 16A con calles 2 y 2A

Girón

Hora: 8:00 a. m. - 08:30 a. m. Lugar: Barrios Castilla La Nueva, Bellavista, Porto Girón, Alicante, Quintas Del Lianito, Giraluz, San Antonio, Altos de Bellavista, Villas del Carmen, Altos del Llanito, El Paraíso, Corviandi III, Bellavista Bajo, Terrazas de Bellavista, Altos del Poblado y algunos sectores de las veredas Carrizal y Laguneta.

Hora: 12:00 m - 2:00 p. m. Lugar: Urbanización Convivir

Hora: 3:30 p. m. - 4:00 p. m. Lugar: Barrios Castilla La Nueva, Bellavista, Porto Girón, Alicante, Quintas Del Llanito, Giraluz, San Antonio, Altos de Bellavista, Villas del Carmen, Altos del Lianito, El Paraíso, Corviandi II, Bellavista Bajo, Terrazas de Bellavista, Altos del Poblado y algunos sectores de las veredas Carrizal y Laguneta.

Hora: 8:00 a. m. - 4:00 p. m. Lugar: Barrio Alicante, sectores de las calles 41,42 y 43 con carreras 23 y 26

Hora: 2:00 p. m. - 4:00 p. m. Lugar: Industrial Chimita LEASING Bancolombia S.A

Floridablanca

Hora: 7:00 a. m. - 9:00 a. m. Lugar: Barrio Cañaveral algunos sectores de la carrera 25 con calle 30

Hora: 8:00 a. m. - 10:00 a. m. Lugar: Barrio Centro algunos sectores de las carreras 9 y 10 entre calles 5 y 6

Hora: 9:00 a. m. - 11:00 a. m. Lugar: Centro Comercial Cañaveral

Hora: 10:00 a. m. - 12:00 m. Lugar: Calle 30 25 71 Centro Comercial Cañaveral

Hora: 10:00 a. m. - 12:00 m. Lugar: Planta Mac Pollo Centro Floridablanca

Hora: 9:00 a. m. - 1:00 p. m. Lugar: Algunos sectores de la vereda Helechales

Hora: 12:00 m - 2:00 p. m. Lugar: Planta Mac Pollo Centro Floridablanca

Hora: 1:00 p. m. - 3:00 p.m. Lugar: Centro Comercial La Florida

Hora: 2:00 p. m. - 4:00 p. m. Lugar: Alumbrado público Papi Quiero Piña

Hora: 3:00 p. m. - 5:00 p. m. Lugar: Barrio Cañaveral Supermercado la Canasta

Hora: 7:45 a. m. - 5:00 p. m. Lugar: Barrio Asocoflor y algunos sectores de los Laureles

