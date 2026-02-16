Cali

Cortes de luz programados para este lunes, 16 de febrero en Cali: estos son los barrios afectados

Nuevamente EMCALI estará trabajando en la red de energía y también en el acueducto.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

16 de febrero de 2026, 9:25 a. m.
Las Empresas Municipales de Cali, Emcali, anunciaron una serie de trabajos en las redes de acueducto y energía para este lunes 16 de febrero de 2026.
Las Empresas Municipales de Cali, Emcali, anunciaron una serie de trabajos en las redes de acueducto y energía para este lunes 16 de febrero de 2026. Foto: Emcali

Este lunes 16 de febrero, varios sectores de Cali experimentan suspensiones programadas en los servicios de energía eléctrica y agua potable, debido a labores varias en las redes de servicio. EMCALI adelantó las intervenciones con el fin de mejorar la calidad de estos servicios, aunque en el corto plazo generará pequeñas incomodidades entre los residentes de las zonas afectadas.

Cortes de luz

Para este día, Emcali realizará la modernización de la eléctrica, por lo que realizará la instalación de cable ecológico en un barrio de la comuna 8. Adicionalmente, habrá renovaciones a la red en el circuito Carrera 15, en la carrera 17 B, entre la calle 34, hasta la calle 39, en el barrio La Floresta.

Ante la intervención, los funcionarios suspenderán de manera temporal el servicio de energía, desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Emcali anunció cortes de energía y trabajos de acueducto para este lunes en Cali: barrios afectados.
Emcali anunció cortes de energía y trabajos de acueducto para este miércoles en Cali: barrios afectados. Foto: Emcali

“Este es un proceso que mejorará las redes de distribución para un óptimo servicio a los usuarios”, puntualizó Emcali en un comunicado.

Cali

Clima en Cali y el Pacífico colombiano hoy, 16 de febrero de 2026: pronósticos del Ideam se anticipan jornadas más intensas en Chocó

Cali

Tragedia en el Valle del Cauca: niña de 7 años murió tras ser alcanzada por una bala perdida en ataque sicarial

Cali

Exclusivo: SEMANA revela la ruta de los menores reclutados y los dos hoteles donde los hospedan en Jamundí antes de ser enviados al Naya

Cali

Petro anuncia la incautación de 2,3 toneladas de cocaína en el Pacífico sur y dice que es “prioritario” perseguir a los capos

Cali

Las imágenes que muestran el dominio total de la Jaime Martínez en Jamundí

Cali

Autoridades inician la investigación en el caso de maltrato de un perro difundido en redes

Cali

Ejército, en medio de una asonada en el corregimiento de La Liberia: denuncian presiones de las disidencias a la población en Jamundí

Medellín

¿Dónde vivir en Medellín? Guía de barrios y disponibilidad de viviendas

Bogotá

Lluvias en Bogotá este 16 de febrero: Ideam indica las zonas en las que se prevén precipitaciones

Nación

Ideam advierte las zonas en las que llovería este 16 de febrero

Adicionalmente, la empresa pública se encargará de la reparación de varias iluminarias en nueve barrios de la ciudad, de la siguiente manera:

  • 45 luminarias en Valle del Lili.
  • 13 luminarias en El Caney
  • 16 luminarias en Meléndez.
  • 9 luminarias en Comuneros I.
  • 6 luminarias en Los Chorros.
  • 11 luminarias en León XIII.
  • 10 luminarias en Las Vegas de Comfandi .
  • 9 luminarias en El San Fernando Viejo.
  • 8 luminarias en Champagnat.
Autoridades inician la investigación en el caso de maltrato de un perro difundido en redes

Este tipo de intervenciones forma parte del plan estratégico de la empresa para modernizar las redes y mejorar la prestación de servicios públicos, aunque suelen generar afectaciones temporales que deben ser comunicadas con anticipación para que la comunidad se organice.

Arreglos en la red de acueducto

Varias cuadrillas de Emcali estarán realizando algunas reparaciones en cinco acueductos de la ciudad, los cuales son:

  • Benjamín Herrera: Calle 28 # 11 G 60.
  • Chiminangos I: Carrera 1 C Bis # 68 - 44.
  • Urbanización Pance: Calle 9 # 116 - 00.
  • San Bosco: Calle 7 con carrera 14.

Pero los trabajos no solo se limitan a reparaciones ya que realizará un trabajo especial de acueducto en:

  • La Flora: Av. 6 con calle 47 Norte.
Cali: Dos barrios sin agua este jueves por obras en la red de acueducto
Cali vivirá otra jornada de obras en la red de acueducto. Foto: EMCALI

En la red que transporta de aguas residuales y aguas lluvias, conocida como alcantarillados, Emcali continuará con la limpieza y el mantenimiento de varios de estos sistemas, en las siguientes zonas:

  • Canal Sur: Entre los barrios Ciudad 2000 y Mariano Ramos.
  • Limpieza de sumideros en los barrios La Selva y Las Granjas, Comuna 10, en la calle 14 hasta la calle 16, entre la carrera 44 hasta la carrera 50.

La entidad cuenta con varios canales de comunicación, donde los usuarios pueden reportar cualquier fallo del servicio, anomalía, u otra situación que requiera del asistencia del personal. Para ello puede acceder a líneas habilitadas las 24 horas del día son: 6025240177 o en el portal web: www.emcali.com.co.

Más de Cali

Las Empresas Municipales de Cali, Emcali, anunciaron una serie de trabajos en las redes de acueducto y energía para este martes 19 de agosto de 2025.

Cortes de luz programados para este lunes, 16 de febrero en Cali: estos son los barrios afectados

A esta hora, así registra el clima en el Oeste de la ciudad.

Clima en Cali y el Pacífico colombiano hoy, 16 de febrero de 2026: pronósticos del Ideam se anticipan jornadas más intensas en Chocó

Bala perdida dejó entre la vida y la muerte a promesa del fútbol

Tragedia en el Valle del Cauca: niña de 7 años murió tras ser alcanzada por una bala perdida en ataque sicarial

Reclutamiento de menores, hoteles

Exclusivo: SEMANA revela la ruta de los menores reclutados y los dos hoteles donde los hospedan en Jamundí antes de ser enviados al Naya

Petro anuncia incautación de cocaína en el Pacífico sur.

Petro anuncia la incautación de 2,3 toneladas de cocaína en el Pacífico sur y dice que es “prioritario” perseguir a los capos

Vallas de las disidencias de las FARC en Jamundí.

Las imágenes que muestran el dominio total de la Jaime Martínez en Jamundí

Hombre "pasea" a su perro desde un vehículo.

Autoridades inician la investigación en el caso de maltrato de un perro difundido en redes

Denuncian asonada contra el Ejército en Jamundí, Valle.

Ejército, en medio de una asonada en el corregimiento de La Liberia: denuncian presiones de las disidencias a la población en Jamundí

Policía refuerza seguridad en el MÍO: despliegue en ocho terminales y cinco estaciones de Cali

Policía fortalece la seguridad en el MÍO en ocho terminales y cinco estaciones de Cali

Secuestro, arma fuego, martillo

Ataque sicarial en Cali: mujer fallece por impactos de bala cerca de estación del MIO

Noticias Destacadas