Cortes de luz programados para este lunes, 16 de febrero en Cali: estos son los barrios afectados

Este lunes 16 de febrero, varios sectores de Cali experimentan suspensiones programadas en los servicios de energía eléctrica y agua potable, debido a labores varias en las redes de servicio. EMCALI adelantó las intervenciones con el fin de mejorar la calidad de estos servicios, aunque en el corto plazo generará pequeñas incomodidades entre los residentes de las zonas afectadas.

Cortes de luz

Para este día, Emcali realizará la modernización de la eléctrica, por lo que realizará la instalación de cable ecológico en un barrio de la comuna 8. Adicionalmente, habrá renovaciones a la red en el circuito Carrera 15, en la carrera 17 B, entre la calle 34, hasta la calle 39, en el barrio La Floresta.

Ante la intervención, los funcionarios suspenderán de manera temporal el servicio de energía, desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Emcali anunció cortes de energía y trabajos de acueducto para este miércoles en Cali: barrios afectados. Foto: Emcali

“Este es un proceso que mejorará las redes de distribución para un óptimo servicio a los usuarios”, puntualizó Emcali en un comunicado.

Adicionalmente, la empresa pública se encargará de la reparación de varias iluminarias en nueve barrios de la ciudad, de la siguiente manera:

45 luminarias en Valle del Lili.

13 luminarias en El Caney

16 luminarias en Meléndez.

9 luminarias en Comuneros I.

6 luminarias en Los Chorros.

11 luminarias en León XIII.

10 luminarias en Las Vegas de Comfandi .

9 luminarias en El San Fernando Viejo.

8 luminarias en Champagnat.

Autoridades inician la investigación en el caso de maltrato de un perro difundido en redes

Este tipo de intervenciones forma parte del plan estratégico de la empresa para modernizar las redes y mejorar la prestación de servicios públicos, aunque suelen generar afectaciones temporales que deben ser comunicadas con anticipación para que la comunidad se organice.

Arreglos en la red de acueducto

Varias cuadrillas de Emcali estarán realizando algunas reparaciones en cinco acueductos de la ciudad, los cuales son:

Benjamín Herrera: Calle 28 # 11 G 60.

Chiminangos I: Carrera 1 C Bis # 68 - 44.

Urbanización Pance: Calle 9 # 116 - 00.

San Bosco: Calle 7 con carrera 14.

Pero los trabajos no solo se limitan a reparaciones ya que realizará un trabajo especial de acueducto en:

La Flora: Av. 6 con calle 47 Norte.

Cali vivirá otra jornada de obras en la red de acueducto. Foto: EMCALI

En la red que transporta de aguas residuales y aguas lluvias, conocida como alcantarillados, Emcali continuará con la limpieza y el mantenimiento de varios de estos sistemas, en las siguientes zonas:

Canal Sur: Entre los barrios Ciudad 2000 y Mariano Ramos.

Limpieza de sumideros en los barrios La Selva y Las Granjas, Comuna 10, en la calle 14 hasta la calle 16, entre la carrera 44 hasta la carrera 50.

La entidad cuenta con varios canales de comunicación, donde los usuarios pueden reportar cualquier fallo del servicio, anomalía, u otra situación que requiera del asistencia del personal. Para ello puede acceder a líneas habilitadas las 24 horas del día son: 6025240177 o en el portal web: www.emcali.com.co.