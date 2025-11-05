Policía Nacional conmemora 134 años de servicio con resultados operativos destacados en Santander

Con motivo del aniversario número 134 de la Policía Nacional de Colombia, el Departamento de Policía Santander realizó un homenaje institucional en reconocimiento a la labor de sus hombres y mujeres en el servicio a la comunidad.

La conmemoración destacó los avances operativos y los resultados alcanzados en materia de seguridad ciudadana durante el año 2025 en esta importante región del país.

Desde su creación el 5 de noviembre de 1891, la Policía Nacional ha mantenido su compromiso con la protección de la vida, la honra y los bienes de los colombianos.

A lo largo de más de un siglo, la institución ha evolucionado frente a los desafíos de la sociedad, adaptando sus estrategias a las nuevas dinámicas del crimen y fortaleciendo su capacidad operativa en todo el territorio nacional.

La institución reiteró que continuará implementando estrategias integrales para mantener la paz y el orden en el departamento. | Foto: Departamento de Policía de Santander

En Santander, el coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía, reafirmó el compromiso institucional con los ciudadanos.

Bajo la dirección general del brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano y en el marco de las tres dimensiones estratégicas “seguridad, dignidad y democracia”, se ejecutan acciones coordinadas con autoridades locales y departamentales para fortalecer la convivencia y la prevención del delito.

Durante 2025, la Policía de Santander reportó 4.087 capturas, de las cuales 450 fueron por orden judicial y 3.637 en flagrancia. De acuerdo con el balance presentado, estas acciones fueron resultado de investigaciones, labores de inteligencia y 237 diligencias de registro y allanamiento que permitieron desarticular estructuras criminales dedicadas al hurto, el microtráfico y otras modalidades delictivas.

En los operativos también se logró la recuperación de 48 vehículos y 187 motocicletas hurtadas, así como la incautación de más de 1.700 kilogramos de marihuana que pretendían ingresar a Bucaramanga.

Adicionalmente, se retiraron de circulación más de 340 armas de fuego, contribuyendo a la disminución de hechos violentos en la región.

“Trabajamos de manera coordinada con las autoridades locales, departamentales y con la propia comunidad para desmantelar estructuras criminales, reforzar la seguridad ciudadana y promover la convivencia pacífica”, señaló el coronel Arévalo Montenegro.