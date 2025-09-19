Sicariato en Bucaramanga, a pocos metros donde se realizaba un foro con precandidatos presidenciales

Sobre la 1:00 de la tarde de este viernes, 19 de septiembre, se registró un nuevo atentado en la ciudad de Bucaramanga, capital del departamento de Santander.

El hecho se registró en la carrera 27 con calle 45 del barrio Sotomayor, justo donde queda un reconocido establecimiento de cadena de farmacias de autoservicio.

De acuerdo con el reporte preliminar, el sicariato fue perpetrado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta contra un ciudadano que se desplazaba en una camioneta marca Nissan.

La víctima recibió un impacto de bala en la cabeza y otro en el tórax, mientras que la mujer que lo acompañaba no recibió disparos, pero sí quedó con algunas heridas leves debido a que el carro quedó sobre los arbustos que custodian el parqueadero de la reconocida farmacia.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del hombre, quien fue trasladado a la clínica San Luis de Bucaramanga, donde está siendo intervenido quirúrgicamente y se encuentra bajo pronostico reservado.

Estos hechos ocurrieron cerca del lugar donde estábamos varios precandidatos a la presidencia en Bucaramanga. Versiones preliminares indican que dos sujetos en una moto interceptaron al conductor de la camioneta que se ve sobre el anden y lo hirieron con arma de fuego.



Este atentado se registró a pocos metros donde se llevaba a cabo un foro en el que participaban varios precandidatos presidenciales del Partido Centro Democrático.

Por lo tanto, la zona estaba custodiada por las autoridades, quienes tras conocer la situación se dirigieron al lugar de los hechos y confirmaron que el atentado no tendría relación con el evento ni los precandidatos que estaban en otro edificio pasando la calle donde queda un reconocido establecimiento de cadena de papelerías.

Sin embargo, la precandidata presidencial María Fernanda Cabal, quien participaba del foro, se pronunció a través de su cuenta de X sobre este sicariato.

“Estos hechos ocurrieron cerca del lugar donde estábamos varios precandidatos a la presidencia en Bucaramanga. Versiones preliminares indican que dos sujetos en una moto interceptaron al conductor de la camioneta que se ve sobre el andén y lo hirieron con arma de fuego”, dijo Cabal.

La senadora publicó un video donde se observa a varios miembros de la Policía Nacional sacar de la camioneta al hombre malherido, quien fue subido a un carro oficial para ser trasladado a la clínica.