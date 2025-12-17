Alias Max Max, el sanguinario cabecilla de las disidencias detrás del horror en Buenos Aires, Cauca

Un sanguinario cabecilla, conocido con el alias de Max Max, sería el responsable de la toma de Buenos Aires, Cauca, donde integrantes de las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco, atacaron las instalaciones de la Policía, la Alcaldía y la Casa de Justicia.

Este sujeto pertenecería a la estructura Jaime Martínez, cuyos integrantes lanzaron artefactos explosivos y ráfagas de fusil contra la Fuerza Pública y la comunidad en general, lo que causó pánico y terror.

En medio de esta situación, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, se refirió a los hechos y aseguró que hay una recompensa de hasta 500 millones de pesos por este peligroso criminal. Asimismo, indicó que cuando los ilegales “actúan con terrorismo, es símbolo de debilidad”.

“En los últimos meses, el Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional han incrementado en un 20 % la afectación a las redes logísticas y criminales de los grupos armados organizados y residuales, gracias al aumento de cerca del 40 % de la ofensiva empleando todas las capacidades”, explicaron desde el Ministerio de Defensa.

Este es el video que revela el momento en que pretendían ingresar una volqueta cargada con explosivos para arrasar con todo Buenos Aires, Cauca

Al mismo tiempo, sostuvo que es necesario que las comunidades sigan cooperando con las autoridades con el fin de seguir afectando a estos grupos ilegales.

“Estos indicadores positivos se dan gracias a información suministrada por el ofrecimiento de recompensas, que ha logrado motivar el flujo de información de inteligencia para la acción oportuna y lograr anticipar acciones terroristas y ubicar y neutralizar a los cabecillas de estos grupos ilegales”, sostuvieron.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, a la zona fueron enviados el comandante del Ejército Nacional y el director de la Policía Nacional para dirigir la estrategia que permita seguir afectando a estos grupos criminales.

La línea gratuita nacional 107 contra el terrorismo permanece habilitada las 24 horas del día para que la comunidad denuncie, con absoluta reserva, cualquier hecho o la presencia de actores criminales que puedan poner en riesgo la vida y la seguridad de los territorios.