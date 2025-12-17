Este es el video que revela el momento en que pretendían ingresar una volqueta cargada con explosivos para arrasar con todo Buenos Aires, Cauca

SEMANA conoció un video inédito de lo ocurrido este martes en Buenos Aires, norte del Cauca, donde las disidencias de las Farc intentaron destruir todo el municipio con explosivos y ráfagas de fusil por al menos seis horas continuas.

De acuerdo con el reporte oficial, el edificio de la Alcaldía, así como buena parte del centro administrativo de Buenos Aires, quedaron en ruinas tras las acciones terroristas del frente disidente Jaime Martínez.

En imágenes, conocidas previamente, se logra apreciar cómo, en medio de las ruinas, la población acondicionó hospitales improvisados para atender a los policías y civiles heridos, muchos de ellos salieron huyendo de sus casas con niños en brazos.

Atacaron con explosivos y ráfagas de fusil a la Fuerza Pública. Foto: API

Por su parte, el alcalde Pablo César Peña denunció que los refuerzos de Ejército y Policía tardaron cinco horas y media en llegar después de iniciado el ataque. Los pocos uniformados que estaban en el municipio repelieron la andanada terrorista.

Y una de esas acciones evitó que las disidencias llevaran a cabo su plan más macabro: introducir una volqueta repleta de explosivos para hacer explotar todo el pueblo. Así quedó en evidencia en este nuevo video en poder de SEMANA.

En el video se observa a dos disidentes custodiando la carga. Luego llega al lugar alias Mad Max, quien viste de negro y es el reconocido explosivista de las disidencias. Entre ellos dialogan y ajustan los últimos detalles para llevar la volqueta hasta el centro de Buenos Aires, hecho que, por fortuna, no se pudo realizar.

Ahora queda el interrogante de qué pasó con ese automotor cargado con explosivos y cuál será su paradero. En la región hay temor porque al existir una volqueta cargada con explosivos pueden hacerla estallar en cualquiera de los municipios del norte del Cauca, incluso en Cali, que está a menos de 40 minutos de Buenos Aires.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, condenó el ataque y anunció el despliegue de todas las capacidades de la Fuerza Pública para neutralizar a los responsables, a quienes el Gobierno atribuye vínculos con la estructura disidente Jaime Martínez, liderada por alias Mordisco.

“Estos son los verdaderos “gestores de paz” de quienes viven del narcotráfico. Toda la cadena de la cocaína —cultivos, laboratorios, transporte y comercialización— alimenta directa o indirectamente esta violencia que golpea a Colombia”, señaló Sánchez en su cuenta de X.

La vicepresidenta Francia Márquez también se pronunció rechazando la destrucción de Buenos Aires y otros municipios afectados por acciones de grupos armados ilegales. Pidió contundencia al Ministerio de Defensa en las operaciones contra los responsables de estos ataques.

Este atroz hecho se suma a la cantidad de ataques que se han presentado en el país por el paro armado del ELN, guerrilla que se ha mantenido y, según las autoridades, cada vez se fortalece más.