La desgarradora confesión del alcalde de Buenos Aires, Cauca, tras violento ataque de las disidencias de las Farc

Esta población vivió uno de los hechos más violentos tras órdenes de Iván Mordisco.

Gabriel Salazar López

17 de diciembre de 2025, 1:52 p. m.
Ataque armado en Buenos Aires, Cauca.
Ataque armado en Buenos Aires, Cauca. Foto: Redes Sociales: Vicky Dávila

Aunque el Cantón Militar Pichincha está a 40 minutos de Buenos Aires, Cauca, pues está situado en el sur de Cali, el alcalde Pablo César Peña le hizo una desgarradora confesión a Blu Radio y es que el apoyo del Ejército y de la Policía Nacional tardó cinco horas en llegar, para poder ayudar a repeler el ataque ordenado por alias Iván Mordisco de las disidencias de las Farc contra la fuerza pública y la población civil.

Ahora, esta situación será analizada en un consejo de seguridad que realizarán con el fin de poder tomar las medidas necesarias y así poder reaccionar efectivamente a una toma de estos ilegales que pusieron en jaque la tranquilidad de la ciudadanía.

“Esa situación terrible se extendió unas diez horas”, dijo Peña al referirse a los ataques de los disidentes a la estación de la Policía Nacional, a la sede de la Casa de la Justicia, y la alcaldía, que terminaron con graves afectaciones en su infraestructura.

De acuerdo con el mandatario local, la presencia de la fuerza pública en esta zona no es permanente, por lo que al momento del ataque solo había 17 integrantes de la Policía, quienes tuvieron que resistir más de cinco horas el vil ataque de los ilegales. Ocho de los uniformados terminaron heridos y dos de ellos se encuentran graves recibiendo atención médica especializada.

“Resistieron de manera valerosa esas cinco horas y media de un fuego terrible, de un ataque artero y cobarde”, agregó el alcalde a Blu Radio.

Otras de las graves denuncias que realizó el alcalde es que integrantes de las disidencias de las Farc utilizaron las viviendas de las comunidades desde donde lanzaban explosivos, pero también disparaban las ráfagas de fusil y amenazaban a las personas que se intentaba oponer.

Por medio de las redes sociales, se conocieron videos de la magnitud de este ataque de las disidencias de las Farc, donde la comunidad estaba sumida en el terror y la fuerza pública tardó en llegar.

