“Benedetti es un loquito”: Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, sale en defensa del presidente Petro

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, salió en defensa del presidente Gustavo Petro y miembros de su gabinete tras los señalamientos del exembajador en Venezuela Armando Benedetti, quien, a través de unos audios, deja entrever posibles irregularidades en el dinero que ingresó a la campaña presidencial del año 2022.

Ospina, quien es cercano al presidente Petro, le restó importancia al escándalo ocasionado por los audios de Benedetti. Básicamente, para el alcalde de Cali esto es un problema menor, sin importancia.

“Esto no puede permitir al país quitar el foco de los verdaderos problemas, los verdaderos problemas son la injusticia, la desigualdad, inequidad, la falta de presencia del estado en la Colombia profunda y eso solamente se resuelven con cambios”, señaló el mandatario caleño.

Laura Sababri, Armando Benedetti - Foto: Juan Carlos Sierra / Esteban Veg

De igual manera, señaló: “no nos dejemos llevar por situaciones muy raras y enrarecidas cuando lo verdaderamente importante, cuando acompañamos, al presidente Gustavo Petro aún está por realizar y son los cambios en la Colombia profunda, donde se incuba la gran proporción de problemas de inseguridad que tiene el país entero”.

Para el alcalde, las denuncias del exembajador no tienen peso porque él tendría un desequilibrio mental. “Para mí, Benedetti es un loquito que responde de manera tóxica a acusaciones que le plantean al señor y yo no lideraría los grandes problemas del país a partir de lo que diga un loquito. Cuando los señalamientos los hace alguien serio uno le presta atención”, subrayó.

La revelación

El escándalo que involucra a Armando Benedetti y a Laura Sarabia tocó directamente al presidente Gustavo Petro.

Ante lo que parece ser un plan estratégico para ocultar la verdad, SEMANA revela en exclusiva unos explosivos audios que el entonces embajador en Venezuela le envió a quien era en ese momento la jefe de gabinete del Gobierno. Allí queda la evidencia de que Benedetti es una pieza clave para establecer cómo se financió la campaña presidencial de Petro, en 2022.

Estas pruebas difieren de lo que el exdiplomático le dijo al portal Cambio, en que aseguró que no había “nada irregular” sobre lo que fue la contienda.

“Nos caemos todos, hijueputa”

En lo que se escucha en los audios, Benedetti es consciente de todo lo que sabe y se lo enrostra permanentemente a Sarabia, quien fue su aliada, su subalterna y, al final, terminó convertida en su peor enemiga.

Todo explotó porque Benedetti pidió una cita con el presidente Petro, en la Casa de Nariño, y lo dejaron tres horas plantado, según su relato. Él se sintió humillado y le reclamó con dureza a Sarabia.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...). Y ayer el presidente: ‘No, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice cien reuniones (...), 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé; además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...), veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”, le dijo Benedetti a Sarabia.

Alberto Benedetti Dinero - Foto: Revista Semana

La conversación, rápidamente, se transformó en una cruda pelea. “Perdón, Laura, pero es que uno también explota, es que se pasan de calidad, yo fui el que organicé todos los votos, hijueputa, en la Costa, todos, hijueputa, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién ve eso ahora? Nada. ¿O es quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata? No me jodan la hijueputa vida, no me jodan la vida, porque lo que pasó ayer y antier [fue] una mierda Laura, de parte tuya y de parte del presidente”.

Benedetti le hizo una advertencia: “Prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan para que vean, y si creen que es una amenaza, es una amenaza y si quieres grabarlo, grábalo, exploto porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti”.