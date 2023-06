“Diana Rojas quiere hacer política conmigo”: asesor de Alejandro Eder respondió a señalamientos de la precandidata a la Alcaldía de Cali.

Luego de que la precandidata a la alcaldía de Cali, Diana Rojas, expusiera en redes sociales un penoso episodio que al parecer protagonizó Alberto Hadad, exsecretario de tránsito y asesor del también precandidato Alejandro Eder, en el que Hadad habría tomado el micrófono sin permiso en un evento donde estarían simpatizantes de la caleña, y donde la mandó a estudiar, este se pronunció.

Según Alberto Hadad, también presidente del Club Campestre de Cali, donde se realizó la reunión, Diana Rojas no habría organizado el almuerzo, sino Guillermo Ulloa, para invitar a los precandidatos a la Alcaldía de Cali.

“Yo le dije muy claramente a Guillermo: ‘mirá, yo paso a saludar a todos los asistentes, a saludar a Diana’ y efectivamente, cuando llegó Diana, así lo hice, pasé saludar a todas las mesas”, aseguró.

Posteriormente, dijo: “Diana me llamó y me dijo: ‘no, Albertico. Venga, usted no se me vaya, usted está conmigo’. Tomé el micrófono y le dije: ‘vea Dianita, yo quiero serle muy franco. Yo la conozco usted hace muchos años, la admiro mucho, usted es una mujer muy valiente, que ha dado una pelea sin barrera contra esta administración. Yo le voy a dejar una reflexión y a todos los amigos muy, muy amable y supremamente decente”, afirmó.

Alberto Hadad, asesor del precandidato a la alcaldía de Cali, Alejandro Eder. - Foto: Instagram: @albertohadadlemos

Agregó: “‘Yo no estoy haciendo política como presidente del club, sino como ciudadano que me duele la ciudad y que servía a la ciudad siendo gerente general de Emcali, secretario de Hacienda del departamento y secretario de Movilidad, manejando también el MÍO. Como tal, conozco la ciudad”.

También dijo que en realidad le había hecho una sugerencia a Rojas. “La ciudad la van a entregar en bancarrota, es una ciudad que tanto el municipio como Emcali, como el MIO, están totalmente quebrados y maquillados. La ciudad hay que ponerla en una ley 11/16 así se molesten los bancos, porque esto es una realidad, los bancos prestaron esa plata y esa plata yo no sé cómo se va a recobrar”.

Por tal razón, Hadad indicó que habría propuesto que el primero que arrancara como alcalde de Cali fuera Alejandro Eder, y mientras tanto, que Diana Rojas consiguiera una beca en Estados Unidos.

“Se le consigue una beca a usted (Diana Rojas) para que se vaya a los Estados Unidos y esté un año en Nueva York, en Washington, conociendo todo el andamiaje de la banca internacional para que regrese y sea la gerente de Emcali o secretaria de Hacienda, y se empape más y se le entrega la posta a usted y después se mira otra candidata o candidato, considerando que es el momento de quitarle la ciudad a la izquierda”.

Finalmente, dijo: “eso fue lo que dije. ‘Yo la quiero mucho Dianita’, inclusive la abracé, le di un beso, me aplaudieron y me fui, porque tenía Junta Directiva casualmente del club a las 2 horas, esa fue la realidad. Me parece muy salida de tono Diana en decirme que yo me colé y quiere hacer política conmigo”.

Diana Rojas, precandidata a la Alcaldía de Cali. - Foto: Suministrada a Semana

Cabe recordar que Diana Rojas expuso en Twitter: “Alberto Hadad, que está con Alejandro Eder, se coló a un almuerzo de mi campaña a ‘saludar’, tomó el micrófono y les pidió a los asistentes que me pagaran un máster en Boston, Washington, o en el exterior. Luego dijo que ‘el escogido’, es Eder y que a mí me toca en 4 años”, señaló Rojas en Twitter.

Posteriormente, Diana Rojas le respondió a Hadad, quien además es presidente del Club Campestre de Cali.

“No, Alberto: la que elige es la gente. No haber nacido con una beca en Estados Unidos no me invalida para ser alcaldesa de Cali. A mucho honor me pagué mi carrera en la Autónoma y mi máster en Los Andes. ¡Con esa patanería no vamos a cambiar a Cali!”, manifestó.

Desde la campaña de Rojas también indicaron que este tipo de intromisiones son inaceptables “y más si se recurre a lenguaje que infantiliza, violenta e invisibiliza a otros precandidatos, en este caso a Diana Rojas. El cambio que exigen los caleños no se alcanza a partir del irrespeto”.

Entretanto, Alejandro Eder no se quedó callado, y también entró en la discusión. “Quiero comunicar a la opinión pública que me parece desafortunado lo ocurrido con la exconcejal de Cali, Diana Rojas, y la intervención del exsecretario de tránsito, Alberto Hadad, fue un hecho alejado de lo que he representado como persona y como precandidato”, expresó Eder por medio de un comunicado.

Precandidatos a la alcaldía de Cali: Diana Rojas y Alejandro Eder. - Foto: Montaje Semana

En cuanto al exsecretario Hadad, Eder explicó que mantiene una relación profesional porque en este proceso “mientras construye su plan de gobierno está extrayendo las buenas prácticas que le funcionaron cuando mejoró de manera notoria la movilidad de la ciudad”, manifestó Eder en el comunicado a la opinión pública.

Agregó: “A Diana y a Alberto los respeto y espero puedan superar el hecho, invito a que todos trabajemos juntos por Cali y que siempre prime por encima de cualquier interés, la ética y el amor”, expresó.