“Esperar una firma para seguir viviendo”: la historia de Michelle Obando y su apuesta por cambiar la salud en Colombia

Michelle Obando Calvache, abogada de 35 años y candidata a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca (Frente Amplio Unitario, número 101), irrumpió en la contienda electoral con una bandera clara: transformar el sistema de salud colombiano desde la experiencia de quien ha enfrentado la enfermedad en carne propia.

Paciente oncológica, Obando asegura que su aspiración no nace de un cálculo político, sino de una vivencia límite. “Sé lo que es esperar una firma para seguir viviendo. No voy al Congreso a pedir favores para los pacientes; voy a exigir que la ley se cumpla”, afirmó. Según explicó, su paso por hospitales y trámites administrativos le permitió constatar que en Colombia las autorizaciones médicas y el papeleo pueden definir el acceso oportuno a tratamientos.

Michelle Obando, candidata a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca. Foto: cortesía

Con formación en Derecho Administrativo de la Universidad de San Buenaventura, sostiene que su propuesta combina rigor jurídico y enfoque social. Plantea una agenda legislativa centrada en tres ejes: prevención temprana con mecanismos legales que garanticen diagnósticos oportunos; eliminación de barreras burocráticas que retrasan tratamientos, y blindaje en el acceso a medicamentos para pacientes con cáncer y enfermedades huérfanas.

En el Valle del Cauca, donde la crisis hospitalaria ha generado reiteradas alertas por demoras en atención y deudas con clínicas y hospitales, la candidata propone fortalecer el control político para que las entidades responsables cumplan con la normatividad vigente. Ha señalado que hoy muchos pacientes dependen de acciones de tutela para recibir servicios básicos, situación que, a su juicio, evidencia fallas estructurales del sistema.

Uno de los respaldos que ha llamado la atención en su campaña proviene de sectores juveniles vinculados al estallido social en Cali. Leidy Katherine Girón, reconocida como líder de la denominada resistencia en la capital vallecaucana, expresó: “El 80 % de la resistencia no va con el Pacto Histórico. Michelle Obando nos representa porque ha estado ahí, en donde ha estado ha presentado y sacado proyectos adelante para nosotros”. La candidata interpreta ese apoyo como parte de un relevo generacional que busca abrir espacio a nuevas voces en el Congreso.

Michelle Obando, candidata a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca. Foto: cortesía

Obando también ha enfatizado la necesidad de mayor representación femenina. “Más mujeres en la bancada significa un cambio en las prioridades: equidad salarial y lucha real contra la violencia de género”, sostuvo, al señalar que el Valle del Cauca ha estado tradicionalmente dominado por liderazgos masculinos.

En el plano político, su aspiración cuenta con el respaldo del senador y candidato presidencial Roy Barreras, así como de la dirigente Katia Ospina, alianzas que, según su equipo, le permitirían mayor capacidad de interlocución en el Congreso.

Dentro de su agenda regional, la candidata plantea impulsar proyectos estratégicos como el Tren de Cercanías para fortalecer la movilidad en el suroccidente del país. También ha mencionado la importancia de destrabar la vía Mulaló–Loboguerrero y avanzar en el dragado del puerto de Buenaventura. “Se necesita una ley portuaria que garantice que el puerto no solo sea un nodo logístico, sino que asegure un retorno social real para sus habitantes”, afirmó.

Con el número 101 en el tarjetón del Frente Amplio Unitario, Michelle Obando busca posicionarse como una opción que, según sus palabras, convierte la vulnerabilidad en fortaleza y pretende llevar al Congreso una agenda centrada en la salud, la equidad y el desarrollo regional del Valle del Cauca.