Nueva EPS anuncia cambio en la red de prestadores para pacientes con hemofilia

En la noche del viernes 27 de febrero, la Nueva EPS anunció por medio de un comunicado que se llevará a cabo un cambio en la red de prestadores para los pacientes con hemofilia.

El manejo de los mismos ha estado en la agenda pública en las últimas semanas, dada la importancia de los tratamientos que deben recibir los ciudadanos que cuentan con este tipo de enfermedad.

Con la medida se busca proteger a los pacientes del país. Foto: Colprensa

“Por instrucción del Agente Especial Interventor de NUEVA EPS, Luis Óscar Galves Mateus, y con el acompañamiento del Gobierno Nacional y diversas entidades del orden nacional, se determinó el cambio del prestador Integral Solutions, con el propósito de fortalecer la calidad y la oportunidad en la atención de esta población”, señala la Nueva EPS.

Más de 116 mil pacientes con enfermedades huérfanas en Colombia están en riesgo por incumplimientos

La entidad destaca que realizó una revisión inmediata de la situación y activó las acciones necesarias para garantizar la continuidad de los tratamientos y servicios requeridos por todos los usuarios, priorizando su seguridad y la prestación oportuna de los servicios de salud.

¿Qué entidades atenderán a los pacientes?

La Nueva EPS destaca que 176 pacientes que eran atendidos por dicho prestador fueron asignados a nuevas instituciones según su ubicación geográfica:

Las IPS Salud Vital asumirán la atención en los departamentos de Huila y Caquetá

En Boyacá, Casanare, Cauca, Nariño, Putumayo, Santander y Tolima la atención será prestada por Integral IPS

En Arauca estará a cargo la Unidad Hemato Oncológica Especializada IPS SAS

Por último, en Medellín, Cali y Risaralda los pacientes serán atendidos por el nuevo aliado de NUEVA EPS, Neurum.

La Nueva EPS atiende a cientos de pacientes con hemofilia y se busca que puedan acceder a los tratamientos de manera oportuna. Foto: Afidro

“De manera paralela, los afiliados están siendo contactados y orientados para informarles la IPS designada para continuar con su atención clínica. Reiteramos nuestro compromiso con garantizar una transición ordenada y transparente, asegurando que los pacientes reciban su acompañamiento clínico sin interrupciones. NUEVA EPS reafirma su disposición de seguir trabajando para salvaguardar la calidad del servicio y velar por el bienestar integral de sus usuarios”, destaca la entidad prestadora de salud.

Hay que señalar que los usuarios de la EPS podrán comunicarse por medio de las líneas de atención para conocer todos los detalles de los proveedores que les brindarán la atención.

Presentan demandas ante el Consejo de Estado para que se suspenda decreto que trasladaría a más de 2 millones de pacientes a la Nueva EPS

Todos los procesos están siendo supervisados por las entidades rectoras en la materia con el objetivo de garantizar la seguridad y la continuidad de los tratamientos que requieren los pacientes con hemofilia en el país.