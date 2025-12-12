Gobernadora del Valle viajó a EE. UU. para buscar financiación y desde allá lanzó duro dardo a Petro: “La paz total es un fracaso”

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, lanzó una fuerte crítica al Gobierno nacional durante su visita oficial a Washington, donde adelanta gestiones para consolidar alianzas internacionales que respalden el tren de cercanías y el dragado del canal de acceso a Buenaventura.

Desde Estados Unidos, la mandataria departamental aseguró que la política de ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro “fue un fracaso”, afirmación que conectó con el aumento de la violencia y del narcotráfico en el Pacífico colombiano.

“En el tema del proceso de ‘paz total’, que fue un fracaso, lo que llevó fue a fortalecer las disidencias de las Farc. Eso lo que hizo fue aumentar el narcotráfico en ciertas regiones”, declaró la gobernadora, al señalar que el deterioro de la seguridad ha impactado de forma directa a los municipios costeros del departamento. Añadió que el Valle está ubicado “en el medio de una región donde algunos sitios ya tienen cultivos de coca que han generado una ola de violencia, de reclutamiento de jóvenes y, por supuesto, el narcotráfico que sale por Buenaventura”.

Dilian Francisca Toro y Gustavo Petro. | Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: PRESIDENCIA.

Toro sostuvo un encuentro con Michael Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, a quien le expuso la urgencia de que ese país respalde la competitividad del puerto de Buenaventura, al que calificó como pieza clave para frenar el avance de economías ilegales.

“Es muy importante que Estados Unidos pueda apoyar Buenaventura, el puerto que le está haciendo contrapeso al de China en Perú. Si apoyamos Buenaventura, mejoran las condiciones de vida de los bonaverenses y eso hace que haya menos ilegalidad, menos narcotráfico y menos reclutamiento de jóvenes”, dijo.

La mandataria ligó la necesidad de este apoyo con los efectos de la política de seguridad del Gobierno Petro. “Yo le voy a hablar desde el Pacífico colombiano: es una de las regiones que más tienen hojas de coca sembradas”, expresó al describir la compleja situación territorial donde convergen rutas del narcotráfico y presencia de estructuras armadas. Kozak respondió que “el trabajo a nivel subnacional puede ser más productivo”, y aseguró que Estados Unidos evalúa mecanismos para garantizar cooperación al departamento.

Durante la reunión, Toro también insistió en la búsqueda de financiación internacional para el Tren de Cercanías, un proyecto que, según dijo, no recibió el respaldo esperado del Gobierno nacional.

“El tren de cercanías del departamento del Valle del Cauca es un proyecto que venimos trabajando hace diez años. El Gobierno nacional no le quiso dar recursos y estamos queriendo hacer una APP, una alianza público-privada. Nosotros ponemos más de la mitad de la plata y estamos buscando un inversionista privado que pueda apoyarnos en la construcción de este tren”, afirmó. Aseguró que la iniciativa busca demostrar que “las regiones ponen recursos y se apoyan en el sector privado”, en contraste con la postura que atribuyó a Bogotá.