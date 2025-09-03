Dilian Francisca Toro pidió a Gustavo Petro “respeto” por ella y el Valle del Cauca tras señalamientos del presidente contra su gobernación

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, no ocultó su molestia con el presidente Gustavo Petro porque, en la noche de este martes, 2 de septiembre, en medio de su consejo de ministros, hizo fuertes señalamientos contra la Gobernación del Valle y la forma como, según él, se están manejando los recursos enviados para la alimentación de los estudiantes de escasos recursos económicos en esa región.

“Se están robando la plata en algunos departamentos —no en todos, hay gobernadores que saben qué significa esto para la niñez y juventud de su departamento, pero hay otros que son terribles—. En el Tolima el dinero que entregamos para el PAE no llega a los niños”, dijo.

Dilian Francisca Toro y Gustavo Petro, reunión en Bogotá. 19/07/2022. | Foto: Partido de La U

Y añadió: “Creo que pasa lo mismo en otros departamentos. En el Valle del Cauca, ¡ojo! Y en otros. Se puede mirar claramente. Ese es otro cuadro que debimos presentar, pero es un crimen. ¿Cómo así que el Gobierno da la plata y no se vuelve comida? Entonces, ¿a dónde se va la plata? ¿A comprar votos?“, preguntó el presidente en medio de su consejo de ministros televisado a nivel nacional.

Aunque Gustavo Petro no entregó más detalles ni especificó su denuncia contra el Valle del Cauca, sus señalamientos no son de poca monta y llevaron a la gobernadora Dilian Francisca Toro a reaccionar.

“¿Sabía usted, presidente, que el Valle del Cauca es el único Departamento en el que se garantiza el PAE con cobertura total a 111.123 estudiantes?“, preguntó.

El presidente Petro se refirió a la nueva reforma laboral. | Foto: Presidencia de la República

“¿Sabía usted que la cobertura impacta a los estudiantes de cero a once en todas las instituciones de los municipios no certificados en el Valle? ¿Sabía que El PAE en el Valle del Cauca ha sido calificado con 100 sobre 100 por el DNP del Gobierno Nacional? Si no lo sabía, se lo cuento y de paso, le cuento que el costo de ese programa lo asume en un 76 % el departamento y los recursos que nos envía la Nación son apenas un 24 % del programa”, le dijo.

Y siguió: “Esas son las cifras, señor presidente, un plan ejecutado con trabajo, cumplimiento y transparencia, infórmese o pídale a sus asesores que le entreguen las cifras antes de señalar sin fundamento. Le pido que respete al Valle del Cauca y que me respete”.

Gustavo Petro en la noche de este martes. | Foto: Presidencia de la República

El enfrentamiento de Dilian Francisca Toro surgió horas antes de la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional en el Congreso, en el que se ha especulado con que la gobernadora y el presidente se habrían aliado para elegir a Patricia Balanta como nueva magistrada.

Balanta es la candidata de Petro y será respaldada por el Partido de la U que lidera Dilian Francisca Toro.