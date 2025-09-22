Hija del empresario Jorge Uribe habla de la supuesta responsabilidad de su tío en el asesinato de su papá: “Fue entregado”

Un drástico giro tomó en los últimos días la muerte del empresario Jorge Hernando Uribe Bejarano, de 74 años, después de que su hermano Juan Carlos Uribe fuera capturado por supuestamente estar involucrado en el crimen.

Pese al material probatorio entregado por la Fiscalía General de la Nación y la solicitud para que fuera enviado a prisión, un juez dejó en libertad al sospechoso, quien se declaró inocente de los delitos que se le imputaron.

Alejandra Uribe, hija de la víctima, habló por primera vez tras la captura de su tío y dejó en claro que más allá de la decisión del togado, para ella hay diferentes pruebas que demuestran que su familiar sí tuvo que ver con la muerte de su padre.

Jorge Hernando Uribe, de 74 años, y el sitio en el que fue encontrado su cuerpo desmembrado y calcinado. | Foto: Policía de Cali

Jorge Hernando desapareció el 6 de abril de 2025 y la última vez que fue visto estaba con su hermano. Según las autoridades, los dos fueron a comer al restaurante El Rincón de Belén, ubicado en el norte de Cali. Horas después, se perdió su rastro por completo.

“Él (Juan Carlos) fue la última persona que estuvo con mi padre, él fue a almorzar con mi papá y después de almorzar fue que fue entregado mi papá para que lo asesinaran”, relató la mujer en diálogo con Noticias Caracol.

Un día después, es decir, el 7 de abril, sus tíos la contactaron para comunicarle que no tenían noticias de su papá y que estaban muy preocupados.

Desde ese momento comenzó la angustia para Alejandra, pidió ayuda entre sus conocidos e inició la búsqueda de su padre. “Fue un día supremamente duro, donde de repente me llaman y me dicen que mi papá no ha llegado a la casa, que no lo encuentran”, dijo.

“A mí me dijo eso fue mi tío Toño Uribe, es con el que yo hablo, y desde ahí ya empiezo yo a buscarlo por todas partes, por todas las redes, con todos los amigos cercanos, pero fue una búsqueda totalmente fallida”, agregó.

Todo finalmente acabó el 11 de abril, día en el que encontraron los restos de Juan Hernando Uribe en la vereda El Estero, corregimiento de Navarro, sur de la capital del Valle del Cauca. El cuerpo estaba desmembrado y calcinado.

Doce días después, las autoridades capturaron a un hombre identificado como Bryan Eduardo Garcés, de 32 años, señalado de estar involucrado en la muerte del empresario.

A este sujeto se le encontraron algunas pertenencias de la víctima, pero pese a esto no aceptó su responsabilidad, aunque fue enviado a la cárcel.

“El primer hombre fue el que capturaron en el sitio donde estaban las cenizas del cuerpo de mi papá y los tres huesos que encontramos”, dijo la mujer.

Todo dio un drástico giro el pasado 18 de septiembre después de que fuera capturado Juan Carlos Uribe Bejarano, hermano de la víctima, que negó que estuviera involucrado en el hecho.

Sin embargo, Alejandra mencionó que hay varias pruebas que supuestamente lo incriminan.

“Hay chats, conversaciones, videos, escritos, fotos y ya tienen los lugares en donde se reunieron. Ya hay mucha información, demasiada, eso da totalmente para judicializarlo“, comentó.