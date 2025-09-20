Suscribirse

Juan Carlos Uribe Bejarano, investigado por el asesinato de su hermano Jorge Hernando, no aceptó cargos y tampoco recibió medida de aseguramiento

El afamado relacionista seguirá en el proceso judicial mientras la Fiscalía busca apelar la decisión del juez.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

21 de septiembre de 2025, 12:52 a. m.
Jorge Humberto y Juan Carlos Uribe Bejarano.
Las autoridades siguen investigando el asesinato del abogado caleño Jorge Humberto Uribe Bejarano, de 74 años, quien había sido reportado como desaparecido misteriosamente el pasado 6 de abril.

Su hermano, Juan Carlos Uribe Bejarano, quien es un afamado relacionista público que ha trabajado como funcionario de la Alcaldía de Cali y de la Gobernación del Valle, fue capturado el pasado 18 de septiembre por este caso.

Sin embargo, en las últimas horas, en medio la audiencia de medida de aseguramiento en su contra, el funcionario no aceptó los cargos de los delitos por presunto homicidio agravado y desaparición forzada agravada.

Por lo tanto, Juan Carlos no recibió medida de aseguramiento, pero seguirá en el proceso judicial mientras la Fiscalía General de la Nación busca apelar la decisión del juez.

Jorge Humberto, que en el momento de su desaparición vestía una camiseta blanca y pantalón de rayas verdes, se movilizaba en un Volkswagen CrossFox, de color gris plata, con las placas JCS 891. Sus restos fueron hallados en estado de desmembramiento y calcinados el 16 de abril.

Juan Carlos Uribe, Jorge Uribe
Juan Carlos Uribe y Jorge Uribe. | Foto: Suministrado a Semana

“Yo sentía que Jorge ya no estaba vivo. Incluso me acosté en su cama y sentí que él se había ido. Un ser de luz, un hombre bueno, generoso, que se sacaba el pan de la boca para dárselo al otro. Mi mejor amigo. El mejor hermano del mundo”, relató Juan Carlos al diario El País de Cali en su momento.

Ahora está siendo investigado tras ser detenido por parte de integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación Judicial de la Fiscalía General de la Nación en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, en Cali.

Junto a Juan Carlos, quien es un reconocido maestro de ceremonias en Cali, que se codea con personas de las altas esferas de la ciudad, también permanece investigado Brayan Eduardo Garcés Peláez, de 32 años, señalado de haber participado en el crimen, quien fue detenido en abril pasado.

