Tribunal de Buga revoca condena contra excontralora de Buenaventura Ana Betty Arboleda

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga anuló la sentencia condenatoria contra la excontralora de Buenaventura, Ana Betty Arboleda Hurtado, quien había sido hallada responsable del delito de concusión por el Juzgado Primero Penal del Circuito de esa ciudad en octubre de 2024.

La decisión, proferida por la Sala de Decisión Penal, absolvió a Arboleda al determinar que la valoración de las pruebas hecha por el juez de primera instancia fue incorrecta y parcial. Según el fallo, el despacho judicial otorgó credibilidad absoluta a los testimonios del exalcalde José Félix Ocoró Minotta y del exfuncionario Iván Torres Oliveros, pese a que sus declaraciones presentaban contradicciones y carecían de sustento objetivo.

“El juez de primera instancia infringió las reglas de la lógica y se apartó de una valoración integral de las pruebas”, señala el Tribunal, que además destacó que no se tuvo en cuenta la documentación de la Contraloría Distrital incorporada al proceso.

Durante el juicio, la defensa de Arboleda argumentó que las acusaciones del exalcalde Ocoró obedecían a un acto de retaliación, dado que durante su gestión la excontralora lideró auditorías que detectaron irregularidades en su administración. Ocoró Minotta fue, posteriormente, condenado por hechos de corrupción y actualmente cumple pena por esos delitos.

El Tribunal, tras examinar los testimonios y documentos, concluyó que las declaraciones de Arboleda y del exfuncionario Jorge Pinto eran consistentes entre sí y respaldadas por pruebas documentales, mientras que la versión del exalcalde carecía de credibilidad y coherencia.

La Sala Penal también cuestionó el trabajo de la Fiscalía General de la Nación, al señalar que la investigación no tuvo un sustento probatorio suficiente. “Se evidenció una deficiencia en la reconstrucción de los hechos y en la gestión investigativa”, advirtió el fallo.

Con esta determinación, el Tribunal Superior de Buga revocó en su totalidad la condena y absolvió a Ana Betty Arboleda Hurtado del delito de concusión, dejando sin efecto la sanción impuesta en primera instancia.