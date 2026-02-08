Declaran bandera roja en playas de Cartagena: advierten olas de más de tres metros y hay alerta

La situación en la ciudad de Cartagena cada vez se va volviendo más complicada por cuenta de las condiciones meteorológicas y meteomarinas adversas.

Por ello, las autoridades se han visto obligadas a aumentar las medidas con el objetivo de proteger a los cartageneros y a los turistas.

La decisión busca proteger a los turistas. Foto: Alcaldía de Cartagena

Según el más reciente informe de la Capitanía de Puerto de Cartagena, la situación todavía es muy difícil, especialmente debido al frente frío, un fenómeno que está generando problemas.

La Alcaldía de la capital de Bolívar, a través de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), confirmó que ante lo que está sucediendo, se estableció bandera roja en la zona insular, que incluye Playa Blanca.

Montecristo, sur de Bolívar, bajo el agua: este es el complejo panorama por fuertes lluvias

Por lo mismo, está prohibido que haya embarque, desembarque y operaciones marítimas y turísticas hasta una nueva orden.

Además, en la bahía interna de Cartagena se mantiene bandera amarilla, lo que significa que hay navegación permitida bajo estrictas medidas de seguridad.

Las autoridades de la ciudad indicaron que se prevé que haya un incremento de vientos y oleaje, que incluso pueden superar alturas de más de tres metros, especialmente en mar bajo y zona insular.

Se estima que esta situación se dé en mayor medida entre martes y jueves.

“La Administración Distrital mantiene monitoreo permanente y hace un llamado a acatar las recomendaciones oficiales y seguir los canales institucionales para nuevas actualizaciones”, indicaron.

Petro ordenó a las superintendencias investigar a las represas de Urrá e Hidroituango por las graves inundaciones en el Caribe

Al fenómeno del frente frío se suma el llamado mar de fondo o mar de leva, que se da cuando la energía de tormentas lejanas llega a la costa en forma de ondas potentes.

Esto, de acuerdo con las autoridades, podría incluso llevar a generar desbordamientos costeros, lo que podría afectar las infraestructuras que están en la orilla del mar.

Por lo mismo, el llamado constante que se ha hecho desde la administración local y departamental es a extremar las medidas para evitar tragedias que, incluso, puedan costar la vida.

Esta situación no solo se está dando en Cartagena, ya que el Ideam también ha emitido alertas para departamentos como Atlántico, Magdalena, Córdoba y La Guajira.