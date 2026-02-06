Montecristo, sur de Bolívar, bajo el agua: este es el complejo panorama por fuertes lluvias

Las lluvias por cuenta de un nuevo frente frío en el Caribe no han cesado. Durante este viernes 6 de febrero, en el municipio de Montecristo, sur de Bolívar, el panorama se está tornando muy complejo, así quedó evidenciado en varias imágenes que se conocieron durante las últimas horas.

El senador Antonio Correa se pronunció por medio de su cuenta de X, donde alertó la situación: “Montecristo Bolívar, situación de preocupación cabecera municipal 95 % bajo el agua, los corregimientos Villa Urbe, Regencia, San Agustín y las veredas bajo el agua; nos comunicamos con @CarlosCarrilloA; se apersonará de la situación con el gobernador @YamilHAranaP. Solidaridad para con los habitantes de Montecristo; la respuesta institucional es la vía”, dijo.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, dijo en esa misma red social que había activado un Puesto de Mando Unificado para poder atender cada una de las situaciones complejas que se están presentando en esta zona del Caribe colombiano.

“Hemos activado un Puesto de Mando Unificado (PMU) para llevar a cabo las primeras acciones que permitan mitigar los riesgos de la situación que vive el municipio de Montecristo, la cual se agravó en las últimas horas. No están solos”, dijo el mandatario.

Desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres dieron a conocer que se encuentran en máxima alerta tras el anuncio realizado por el Ideam por las fuertes lluvias en varias regiones de Colombia.

“Un nuevo frente frío ingresará al país entre el 6 y el 9 de febrero, generando aumento de lluvias, fuertes vientos y oleaje. @IDEAMColombia y @Dimarcolombia advierten riesgo de inundaciones, crecientes súbitas, deslizamientos y mar de leva, especialmente en Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar, La Guajira y el Archipiélago de San Andrés”, sostuvieron.

De igual manera, la entidad tiene toda su capacidad de respuesta lista ante cualquier situación: “La UNGRD mantiene coordinación con los territorios y hace un llamado a activar planes de contingencia y monitoreo permanente”.