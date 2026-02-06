Regionales

Montecristo, sur de Bolívar, bajo el agua: este es el complejo panorama por fuertes lluvias

El gobernador Yamil Arana se pronunció por su cuenta de X.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

6 de febrero de 2026, 3:34 p. m.
Montecristo está inundado.
Montecristo está inundado. Foto: Suministrada a SEMANA.

Las lluvias por cuenta de un nuevo frente frío en el Caribe no han cesado. Durante este viernes 6 de febrero, en el municipio de Montecristo, sur de Bolívar, el panorama se está tornando muy complejo, así quedó evidenciado en varias imágenes que se conocieron durante las últimas horas.

El senador Antonio Correa se pronunció por medio de su cuenta de X, donde alertó la situación: “Montecristo Bolívar, situación de preocupación cabecera municipal 95 % bajo el agua, los corregimientos Villa Urbe, Regencia, San Agustín y las veredas bajo el agua; nos comunicamos con @CarlosCarrilloA; se apersonará de la situación con el gobernador @YamilHAranaP. Solidaridad para con los habitantes de Montecristo; la respuesta institucional es la vía”, dijo.

Alerta por un nuevo frente frío que ingresará al Caribe colombiano este viernes: se anticipan más lluvias, vientos y oleajes más fuertes

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, dijo en esa misma red social que había activado un Puesto de Mando Unificado para poder atender cada una de las situaciones complejas que se están presentando en esta zona del Caribe colombiano.

“Hemos activado un Puesto de Mando Unificado (PMU) para llevar a cabo las primeras acciones que permitan mitigar los riesgos de la situación que vive el municipio de Montecristo, la cual se agravó en las últimas horas. No están solos”, dijo el mandatario.

Cartagena

El asesinato de un hombre ciego en España, que ha horrorizado a Europa, habría sido cometido por un colombiano y su madre

Cartagena

Alerta por un nuevo frente frío que ingresará al Caribe colombiano este viernes: se anticipan más lluvias, vientos y oleajes más fuertes

Cartagena

Meteorólogo Max Henríquez hace fuerte advertencia tras lluvias intensas en Colombia: “No bajen la guardia”

Cartagena

Turista italiano se debate entre la vida y la muerte tras resultar herido con la hélice de una lancha en Islas del Rosario, Cartagena

Cartagena

Ampliación del aeropuerto de Cartagena: así será la primera fase de esta obra

Cartagena

Bolívar será sede de la Exposición Nacional Equina 2027: esto dijo el gobernador Yamil Arana

Gente

La boda hindú en Cartagena que duró tres días: así fue la celebración en las calles del Centro Histórico

Gente

Luisito Comunica en Cartagena: el precio del plato que pagó el ‘influencer’ en su visita a Colombia

Arcadia

Hay Festival 2026 cerró con cifras históricas y una agenda que consolidó al país como epicentro del diálogo cultural

Nación

Caribe colombiano, en alerta por fuertes oleajes causados por frente frío: en Cartagena prohibieron entrar a las playas

Meteorólogo Max Henríquez hace fuerte advertencia tras lluvias intensas en Colombia: “No bajen la guardia”

Desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres dieron a conocer que se encuentran en máxima alerta tras el anuncio realizado por el Ideam por las fuertes lluvias en varias regiones de Colombia.

“Un nuevo frente frío ingresará al país entre el 6 y el 9 de febrero, generando aumento de lluvias, fuertes vientos y oleaje. @IDEAMColombia y @Dimarcolombia advierten riesgo de inundaciones, crecientes súbitas, deslizamientos y mar de leva, especialmente en Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar, La Guajira y el Archipiélago de San Andrés”, sostuvieron.

De igual manera, la entidad tiene toda su capacidad de respuesta lista ante cualquier situación: “La UNGRD mantiene coordinación con los territorios y hace un llamado a activar planes de contingencia y monitoreo permanente”.

Más de Cartagena

Montecristo inundado.

Montecristo, sur de Bolívar, bajo el agua: este es el complejo panorama por fuertes lluvias

Paulo César Sandoval Picalúa, capturado en Cartagena, Colombia, por el asesinato del ciego Ambrosio González en Cadiz, España.

El asesinato de un hombre ciego en España, que ha horrorizado a Europa, habría sido cometido por un colombiano y su madre

Autoridades atienden emergencias críticas por lluvias en la región del Sinú, en Córdoba.

Alerta por un nuevo frente frío que ingresará al Caribe colombiano este viernes: se anticipan más lluvias, vientos y oleajes más fuertes

Max Henríquez Meteorólogo

Meteorólogo Max Henríquez hace fuerte advertencia tras lluvias intensas en Colombia: “No bajen la guardia”

El italiano Andrea Verardini Prendiparte.

Turista italiano se debate entre la vida y la muerte tras resultar herido con la hélice de una lancha en Islas del Rosario, Cartagena

Así quedaría la ampliación.

Ampliación del aeropuerto de Cartagena: así será la primera fase de esta obra

Bolívar será sede de la Feria Equina en 2027.

Bolívar será sede de la Exposición Nacional Equina 2027: esto dijo el gobernador Yamil Arana

Centro Histórico de Cartagena, Bolívar.

La boda hindú en Cartagena que duró tres días: así fue la celebración en las calles del Centro Histórico

Nuevo Hospital Nelson Mandela, en Cartagena.

Cartagena pone en operación hospital Nelson Mandela en Cartagena: pasó de ser un elefante blanco a un moderno edificio

Salvo Basile (Q.E.P.D.) y el alcade de Cartagena, Dumek Turbay.

Lo que le dijo Salvo Basile al alcalde Dumek Turbay sobre su muerte en Cartagena: “Con una pepa de mango”

Noticias Destacadas