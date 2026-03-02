Grupo armado impuso toque de queda en El Carmen de Bolívar y ni las autoridades lo impidieron

El municipio de El Carmen de Bolívar, en el departamento de Bolívar, vivió un fin de semana lleno de terror por cuenta de los grupos armados ilegales que imponen sus reglas. Por medio de las redes sociales, se conoció un panfleto en el que advertían que ninguna persona podía estar por fuera de sus viviendas después de las 7:00 de la noche entre sábado y domingo; el comercio tuvo que cerrar sus puertas y las pérdidas fueron millonarias.

“Comunicado a la opinión pública de El Carmen de Bolívar, corregimientos y sus veredas. Primero se le informa a todo el comercio que el día de mañana, sábado, y el día domingo, no queremos ningún establecimiento de comercio abierto al público a partir de las 7:00 de la noche. Billares, discotecas, estaderos, bares, restaurantes, puestos de comida rápida, etc. El que no acate esta orden será declarado objetivo militar. Segundo, no queremos a ninguna persona en las calles estos dos días a partir de las 7:30 de la noche. Solo se permitirá la circulación de personas o vehículos que transporten personas con urgencias de salud; personas o vehículos que se sorprendan circulando estos dos días después de este horario, no respondemos”, dice el panfleto firmado por el grupo Patriotas del Dique.

MinDefensa anuncia aumento de pie de fuerza en el sur de Bolívar: llegarán más de 300 miembros del Ejército Nacional

Grupos armados impusieron toque de queda en Bolívar. Foto: Suministrada a SEMANA.

SEMANA conversó con varios residentes de este municipio, quienes precisaron que en esta zona es poca la Fuerza Pública y que las amenazas fueron contundentes. En las calles del municipio hubo patrullajes, pero esto no impidió el cese de actividades comerciales.

“Esto tenía mucho tiempo que no se veía por acá, pero lamentablemente estamos regresando a las épocas de violencia y este pueblo fue uno de los más golpeados”, dijo una comerciante de este municipio.

Uniformados de las Fuerzas Militares patrullando las calles. Foto: A.P.I.

Asimismo, indicó que una vez se conocieron los panfletos, la alcaldía junto con la Policía Nacional activaron unas investigaciones, pero no lograron garantizar el libre funcionamiento del municipio.

“Acá la Policía no puede ni con los muertos; ahora va a poder con una amenaza de estas que lo que generan es más temor. Uno no sabe qué va a pasar, ni tampoco sabe uno quiénes están detrás. En este pueblo es mejor obedecer porque tenemos un antecedente de la violencia”, agregó.

Base Militar de San Lucas, en Bolívar, fue atacada por el ELN; personal del Ejército Nacional resultó herido

La comunidad en esta zona de Bolívar tiene miedo y pide mayor contundencia por parte de las autoridades militares y de policía con el fin de ponerle freno a estas situaciones.