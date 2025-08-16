Al igual que en China, enorme hueco casi se ‘traga’ a un taxi en Cúcuta: imágenes sorprenden

Una emergencia se registró en la mañana de este sábado, 16 de agosto, en la autopista Juan Atalaya de Cúcuta, frente al Policlínico.

En imágenes que circulan en redes sociales se observa que un enorme hueco casi se ‘traga’ a un taxi que transitaba por esa importante vía de la capital de Norte de Santander.

Según reportó la Alcaldía, el enorme hueco se generó de un momento a otro, tras la ruptura de una tubería matriz de acueducto de 16 pulgadas, en el asbesto.

Sin bien el taxi quedó atrapado en el enorme agujero, por fortuna el conductor no resultó herido. Posteriormente, funcionarios de la Secretaría de Infraestructura acudieron al sitio para coordinar las labores de control junto a personal de la empresa Aguas Kpital.

#Atención 🚨 Este sábado 16 de agosto se presentó una emergencia en la autopista Juan Atalaya de Cúcuta, tras la ruptura de una tubería matriz de acueducto. La vía colapsó y un taxi cayó al enorme hueco. ⬇️ pic.twitter.com/zF6SvXbwMV — Vanguardia (@vanguardiacom) August 16, 2025

A través de un comunicado, la Alcaldía de Cúcuta informó que, debido a lo anterior, se generaron “afectaciones en la estructura del pavimento que comprometen de manera directa el suministro de agua potable hacia el sector 40, que abastece a los barrios Claret, Tucunaré y La Primavera”.

Algunos operarios ya trabajan en la zona para reparar los daños ocasionados por la ruptura de dicha tubería matriz de acueducto.

“De forma articulada, la empresa prestadora del servicio Aguas Kpital, se encuentra adelantando la evaluación técnica de la tubería y desarrollando las labores de reparación, con el fin de contener la fuga y garantizar la reposición del sistema. Una vez culminada esta intervención, se dará inicio a los trabajos de restauración de la vía afectada, que han sido acompañados y supervisados por la Secretaría de Infraestructura”, agregaron en el comunicado.

El enorme agujero que quedó en la vía de Cúcuta. | Foto: Alcaldía de Cúcuta.

No obstante, advirtieron que trabajan en restablecer la movilidad vehicular en el corredor vial lo más pronto posible, aunque no entregaron una fecha puntual.